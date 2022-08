Klasický socialistický smažák. Tenhle retro recept byl stejně nejlepší

Smažák… klasika, která nestárne, a na talíři ji vidíme dnes a denně. Většina lidí si smažený sýr dá ráda v hostinci, aby se s ním nemuseli doma kuchtit. Nechcete to ale přeci jen zkusit? Nebudete litovat! Máme pro vás socialistickou klasiku, i návod, jak se dělal smažák ještě o něco dřív.

Možná tomu nebudete věřit, ale smažák se stálé drží na vrcholových příčkách v našich hospodách a jiných stravovacích zařízeních. Dokonce se v některých hospodách kuchaři sází, co si dotyčný strávník vybere za pokrm. A ano, hodně často se právě do smaženého sýru trefují!

Pro někoho rychlá nouzovka při nedostatku času, pro ostatní vrchol blaha. I tak se dá smažák popsat. Méně kalorické brambory? Nebo když už, tak už a doladíte jídlo smaženými hranolkami? To je samozřejmě jen a jen na vás. Ale pozor! Nesmí chybět tatarská omáčka, bez ní to totiž není ono!

Smažák patří v restauracích i dnes mezi nejoblíbenější pokrmy. Zdroj: shutterstock.com

Jak se smaženým sýrem bylo

Jistě si ho dříve narození spojí s obdobím socialismu, ale na stolech se u nás objevil již za První republiky. Smažený sýr se rozhodně nemůže považovat za české jídlo, neboť zmínky o něm v Evropě sahají až do středověku. Za První republiky se těšil velké oblibě i u Vlasty Buriana, který si na něj chodil pochutnat do vyhlášeného podniku na Václavském náměstí v Praze. Později, v době socialismu, byl vnímán jako levnější varianta řízku.

Socialistický smažák

Za dob socialismu to vlastně bylo skoro jediné vegetariánské jídlo, které se dalo v restauracích konzumovat. Ale na dobrý smažák si potrpí i masožravci! Receptů na vylepšený smažený sýr je mnoho, ale ten klasický, je jednoznačně nejlepší. Budete potřebovat 300 g sýru eidam, 3 lžíce hladké mouky, 2 vajíčka, olej na smažení, strouhanku na obalení, 750 g brambor, 4 lžičky másla, sůl, kmín a samozřejmě nezbytnou tatarskou omáčku (množství libovolné).

Za dob socialismu stál smažák pár korun a bylo to prakticky jediné vegetariánské jídlo, které se dalo v restauracích konzumovat. Zdroj: Profimedia

Oloupejte si brambory a dejte je vařit tak, jak jste zvyklí (sůl, kmín). Sýr si rozkrájejte na přibližně centimetrové plátky. V misce, kam se posléze vejde i plátek sýru, rozšlehejte vejce a do nich postupně zašlehejte mouku. Mělo by vzniknout těsto, které připomíná to na lívance. Do něj namočte plátky sýra a obalte ve strouhance. Vše ještě jednou zopakujte, to by mělo zabránit vytékání sýru při smažení.

Slijte hotové brambory. Do pánve nalijte dostatečné množství oleje, opravdu nešetřete, a z obou stran smažte sýr dozlatova. Po vyjmutí z pánve nechte okapat na kuchyňských jednorázových utěrkách. Naservírujte na talíř vařené brambory omaštěné máslem, smažený sýr a tatarku. Dobrou chuť a neproklínejte nás, že jste se přejedli!

Je libo smažák prvorepublikový?

Na talířích se povětšinou setkáváme s 30% eidamem, ale za první republiky přistál na stole sýr gouda nebo dokonce ementál. Vyzkoušejte následující recept, abyste mohli chutě pořádně porovnat a vybrat si, zda zůstanete u klasiky nebo si sem tam pošimráte chuťové buňky i něčím neobyčejným.

Zkuste něco jiného než eidam, zajděte si třeba pro goudu! Zdroj: shutterstock.com

Na 4 porce si nachystejte 400g sýru ementál či gouda, špetku soli, vejce, strouhanku, hladkou mouku a cirka 55 g přepuštěného másla. Jeden „plátek“ sýra by měl mít přibližně 100 g. Jakým způsobem si ho připravíte, je na vás. Já osobně si nechávám nakrájet plátky rovnou v obchodě. Ale někde ta možnost samozřejmě není, tak si jednoduše vezměte nůž a od oka si sýr zakoupený vcelku rozkrájejte.

Jednotlivé kusy sýra obalte v trojobalu mouka – rozšlehané vejce – strouhanka, ale po obalení vložte sýry na chvíli do chladničky. Důvod je prostý – trojobal by měl držet jako přikovaný a neměl by na pánvi odpadávat. Na pánvi si rozehřejte přepuštěné máslo (v dnešní době ho možná budete znát pod pojmem GHÍ) a osmažte na něm sýry dozlatova z každé strany. Příloha je na vás, ale jestliže chcete dostát prvorepublikovému receptu, podávejte vždy s bramborovou kaší!

