Smažená vejce nebo lidově zvaná míchaná vajíčka, jsou nejen oblíbená pro svou lahodnou chuť, ale jsou i jedním z nejrychlejších teplých jídel. A hlavně? Můžete si je připravit mnoha způsoby a s různými přísadami. Zkuste je tentokrát udělat třeba přes cedník.

Smažená vajíčka nikdy nezklamou. Jsou vynikající jako vydatná snídaně, ale perfektně se hodí i k obědu či večeři. Jejich příprava je nenáročná a můžete využít mnoha receptů. Lze si je připravit na cibulce, s uzeninou, sypané sýrem, polité kečupem, okořeněné paprikou nebo kari, či obohacené o čerstvou zeleninu nebo třeba o olivy.

Na 36 tipů, jak připravit vejce, se podívejte v tomto YouTube videu, kanál 5-Minutes Crafts:

Zdroj: Youtube

Klasika podle babiček

Podle připravených smažených vajec se jistě vždy poznají kvality každého kuchaře. Jedná se sice o pokrm, který je na přípravu jednoduchý, ale snadno se můžete dopustit zbytečných přešlapů, což se vždy odrazí na výsledné chuti. Už naše babičky věděly, jak si poradit jen se základními surovinami a servírovat ty nejdokonalejší smažená vajíčka, která jsou jemná, vláčná a stejnoměrně udělaná. A hlavně, že nesmí být nikdy suchá. Jak tedy postupovaly?

Kontrola vajec

Abyste si náhodou zbytečně neponičili celý pokrm, je vždy dobré před použitím každé vajíčko rozklepnout nejprve zvlášť do hrníčku. Teprve poté jej přelijte do připravené misky. Díky tomu byste zachytili zkažený kus včas.

close info Profimedia zoom_in Před použitím si každé vejce zkontrolujte.

Smažená vejce

Přestože se kdysi do receptu nepřidávalo ani mléko, natož smetana, míchaná vajíčka od babičky nebývala nikdy vysušená. Jak je to možné? Dávaly do nich hodně másla a rychle míchaly. Ve chvíli, kdy začne být po pomalém postupném rozpouštění na pánvi čiré a voní, začněte do něho přidávat vajíčka. Máslo se nesmí nikdy přepálit do hněda. Pak už jen zbývá, než vejce ve správnou chvíli odstavíte z plotýnky, domíchat je mimo zdroj tepla. Díky tomu se vyhnete jejich přepálení a následnému vysušení.

Kolik másla?

Pokud se vám know-how smažených vajíček jako od babičky líbí, měli byste vždy na jedno vajíčko použít alespoň 7,5 g másla. Někteří zkušení šéfkuchaři dokonce doporučují i dávku vyšší, a to až 12,5 g másla. Najděte si tedy i vy tu správnou míru pro vás, vše se odvíjí i od velikosti vajíček.

close info YouTube zoom_in Smažte vejce přes cedník, budou nádherně nadýchaná.

Trik s cedníkem

Pokud chcete servírovat doma rodině vajíčka, která jsou nejen dokonale nadýchaná, ale mají i originální vzhled, vyndejte si z kuchyňské linky navíc cedník s většími otvory. Budete ho totiž potřebovat před samotným smažením. Jakmile budete mít na pánvi adekvátně rozpuštěný tuk, vajíčka do něho přeceďte přes cedník. Díky vzduchovým bublinám, které vzniknou mezi vytékajícím vajíčkem z jednotlivých otvorů, budou vejce jemná a nadýchaná. Nakonec je promíchejte, a to nejlépe asijskými hůlkami, kterými je ještě více načechráte.

