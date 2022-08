Smažená vejce podle Pohlreicha. Mistr má jednoduchý trik, aby byla dokonalá

Taková luxusní vajíčka k snídani, to je kumšt! To se hned ráno lépe probouzí, když vás na talíři čeká smažená dobrota. Zkuste vejce podle šéfkuchaře Pohlreicha a jinak je už připravovat nebudete!

Člověk, který po ránu nesnídá, přichází, dá se říct, o nejkrásnější požitek dne. Což snídající jistě rádi potvrdí. Obložený chleba se zeleninou, kousek bábovky nebo právě míchaná vajíčka, vám zpříjemní a nastartují začátek dne.

Míchaná vajíčka se můžou zdát na první pohled jako primitivní záležitost, trochu je pohoníte po pánvi a je hotovo. Ano, samozřejmě to tak udělat lze, ale jestliže si chcete svůj gurmánský zážitek pozvednout na vyšší stupeň, naučte se připravovat vejce tak, abyste se olizovali ještě dlouhou dobu po konzumaci.

Naučte se ty nejdokonalejší vejce pod sluncem! Zdroj: shutterstock.com

„Na vejcích se pozná kuchař,“ zmiňuje v jednom svém pořadu šéfkuchař Zdeněk Pohlreich. Pravdou je, že si člověk zapamatuje ty nejhorší vejce, co kdy jedl, ale naopak si rád vzpomene i na ty naprosto nejdokonalejší! Co byste řekli na to, kdybyste luxusní vajíčka jedli pokaždé, když se v kuchyni pustíte do jejich přípravy?

Vejce k snídani

Vejce vzbuzují v některých lidech nejrůznější předsudky. Vlastně se není čemu divit, řadu let byla vajíčka opřádaná mýty. Mezi nejznámější patří ten o zvyšování cholesterolu v krvi. Ano, vejce cholesterol obsahují, dokonce jeden žloutek něco přes 200 mg, ale ve finále se ukázalo, že přijímaný cholesterol ze stravy má vliv na náš cholesterol v krvi naprosto minimální. Daleko více důležitý se jeví kvalita tuků, které ve stravě přijímáme.

Míchaná vejce jsou zdravou a vydatnou snídaní. Zdroj: LightField Studios / Shutterstock

Vajíčko je potravina bohatá na bílkoviny, obsahuje vitamíny D, E, K, A , B, železo, zinek, fosfor i selen. V dnešní době je vejce považováno za skvěle dostupnou superpotravinu, kterou byste na svůj jídelníček měli rozhodně zařadit. Jedno či dvě vajíčka denně s sebou přináší i mnoho zdravotních benefitů.

Pánev? Ne!

Nejvychytanějších vejcí se nedočkáte z pánve, ale z misky. Lépe řečeno z misky, která je umístěná ve vodní lázni. Na rendlík s horkou vodou umístěte misku, a až bude trochu ohřátá, vezměte kousíček másla a misku jím vymažte. Poté do ní rozklepněte dvě vejce, nejlépe domácí, lžíci „nešizené“ vysokotučné smetany a zahajte šlehání. Šlehání má svůj důvod – tím se do vajíček dostane vzduch, což znamená, že ve výsledku jsou vejce nadýchaná a vláčná. Všechno koření by se mělo dodat až na konci našeho úsilí.

Zdroje: www.prostreno.cz, fresh.iprima.cz, www.idnes.cz