Smažená zmrzlina s horkými višněmi a malinami: Expresní delikatesa!

Ne, není to chyba. Smažená zmrzlina skutečně existuje a její chutí budete nadšeni. A nemusíte mít vůbec obavy, že byste ji nezvládli doma připravit. Podle našeho snadného receptu to bude hračka.

Pokud stále nevěřícně kroutíte hlavou nad tím, jak se může studená zmrzlina usmažit ve strouhance v rozpáleném oleji, není divu. Ten, kdo tuto epesní pochoutku ještě nevyzkoušel na vlastní chuťové buňky, neuvěří.

Pochoutka luxusních restaurací

Počátky smažené zmrzliny jsou připisovány asijské kuchyni, dnes se už připravuje snad všude na světě. Zpočátku bývala pochoutkou luxusních restaurací, dnes ji můžete podávat i doma, třeba na rodinné slavnosti. Podstatou je to, že zmrzlina musí být skutečně hluboce zmrazená, to pak zabrání jejímu úplnému rozehřátí v průběhu smažení, které musí být co nejkratší.

Kulička zmrzliny musí být před obalováním hodně tuhá a důkladně zmražená. Zdroj: Shutterstock

Základem pro obalování je strouhanka, mohou to však být i rozdrcené kukuřičné lupínky. Smažená zmrzlina se podává většinou s horkým ovocem, ideální jsou maliny nebo višně, které nejsou tak sladké a báječně vyváží chuť celého dezertu.

Jak připravit smaženou zmrzlinu

Smaženou zmrzlinu podávejte s horkým ovocem. Zdroj: Shutterstock

Připravte si 8 kuliček silně zmražené vanilkové zmrzliny, strouhanku, 50 g najemno nasekaných ořechů, 50 g strouhaného perníku, 3 vejce, olej na smažení a horké višně a maliny k podávání.

Strouhanku smíchejte s ořechy a perníkem. Vejce rozšlehejte. Speciální lžící na zmrzlinu naberte větší kopeček do kuličky, ihned ji obalte ve vejcích a strouhankové směsi. Prsty strouhanku na zmrzlinu namačkejte.

Před smažením do mrazáku!

Takto připravené kuličky vložte do mrazáku minimálně na 2 hodiny, ideálně do druhého dne. Následně postup zopakujte a podruhé obalené kuličky vložte zpět minimálně na 2 hodiny do mrazáku. Rozpalte olej, kuličky vyndejte z mrazáku a ihned smažte, dokud nebudou mít světle hnědou barvu. Proces smažení je poměrně rychlý. Vyjměte z oleje, nechte na ubrousku okapat a ihned podávejte s horkými višněmi a malinami.

Pokud si stále nejste jistí postupem, podívejte se na video:

Zdroje: fresh.iprima.cz, www.allrecipes.com