Proč do oleje před smažením masa vkládat plátky jablek?

Smažíte často, nebo výjimečně? Máte triky na to, jak poznat správnou teplotu oleje nebo jste vyzbrojeni teploměrem? Pokud nemáte rádi mastný kouř během smažení, přečtěte si několik tipů, jak s ním bojují ostatní.

Smažený sýr, cibulka nebo řízečky?

Všichni víme, o co jde. Smažíme, smažíme. Olej prská. Chvilka nepozornosti a už se to pálí. Ať už se vám podaří pánev nebo olej přepálit, anebo jako ostřílení mazáci víte všechno o ideální teplotě, nejlepší pánvičce, a i načasování máte v malíku, smažení je cítit. Digestoř bohužel nezvládne pohltit vše a olejový odér se nekontrolovatelně rozline po bytě. Takový zápach v zákoutích pracovny, ložnice nebo dětském pokoji je nanejvýš odporný. Jak na něj?

Připraveni na zápach ze smažení?

Než vyzkoušíte doporučení, jak zápachu ze smažení předejít, zachovejte se čistě prakticky. Pořádně vyvětrejte všechny místnosti a zavřete dveře do ostatních místností. Při smažení používejte kvalitní olej, snažte se vše nepřepálit a používejte ochranné sítko na pánev. Sítko kouři ani zápachu nezabrání, ale radikálně ovlivní prskání oleje, a to ocení každá hospodyně. Po smažení co nejdříve ukliďte kuchyni, linku a zbavte se i použitého oleje.

Smažte s jablkem nebo petrželkou

Abyste zabránili nadměrné produkce nepříjemných pachů vložte ještě do studeného oleje na pánvičce plátky jablek nebo trošku čerstvé petrželky. V okamžiku, kdy jablka zhnědnou vyjměte plátky a vložte nové. Můžete také zkusit vymačkat do studeného oleje citronovou šťávu nebo přidat kůru z citronu či pomeranče. Kromě redukce zápachu očekávejte také že dodá pokrmu nevšední, ale příjemnou příchuť.

Zdolejte zápachy ze smažení octovou vodou!

Vyzkoušejte pohltit olejové výpary a kouř povařením vody s octem. Do směsi můžete přidat i další přísady pro příjemnější aroma. Těmi jsou aromatické druhy koření jako například bobkový list, hřebíček, skořice, rozmarýn, půlky citronů nebo jen jejich kůra.

Pokud jste hodně zoufalí vyzkoušejte kombinaci vody a aviváže nebo několik kapek esenciálních olejů. Směs zahřejte v rendlíku na plotně a nechte na malém ohni probublávat.

Doporučuje se také ponechat na kuchyňské lince misku s octem, jedlou sodou nebo kávovou sedlinu, které dokáží nepříjemné pachy pohltit. Nechejte je na pracovní desce po zbytek dne. Za zkoušku nic nedáte.