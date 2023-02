Moje babička umí nejlepší smažená jídla: Má svůj tajný trik, který mi prozradila

Když orestujete maso nebo zeleninu na pánvi, rázem se z toho stane delikatesa. Máme pro vás pár triků, co dělat, aby smažení proběhlo bez nehod a výsledky byly co nejlepší. Moje babička používala obyčejnou sůl. Jak?

Smažení je taková rychlá náhrada pečení. Stačí dát olej na pánev, rozpálit ho a ponořit do něj obalené maso, květák nebo placky. A pak? Děj se vůle boží… Nemusíte nic dělat, jen přihlížet, jak se váš oběd či večeře dozlatova smaží. A ta vůně! Škoda, že výživoví poradci tvrdí, že časté pojídání smažených pokrmů není zdravé. Ale ruku na srdce, kdo z nás by odolal smaženému řízku, karbanátkům, smažáku nebo květák v trojobalu.

Smažte jen čerstvé

Smažení dokáže maso hezky prohřát, dodat mu šťavnatost a jemnou chuť. Ale to bohužel neplatí u masa a polotovarů, které vytáhnete z mrazáku. Takové „kousky“ se na pánvi „zcuknou“ a ztvrdnou.A místo dobrého řízku pak máte na talíři jen tvrdou podrážku. A tou nikoho dvakrát neuctíte… Totéž bohužel platí i o předpřipravených polotovarů. Kupujete si předsmažený obalovaný sýr? Nebo sázíte spíše na rybí prsty? Výsledek bude nakonec takový, že strouhanka opadá a vnitřek zůstane jalový. Pokud si chcete opravdu pochutnat, obětujte čas i peníze a zajděte si do masny pro pořádné kuřecí nebo vepřové maso. Bude se vám lépe smažit a navíc chutná tisíckrát lépe.

Polotovary bývají chuťově chudší. Zdroj: Profimedia

Rozehřejte olej

Když vložíte řízky na pánev s se studeným nebo vlažným olejem, riskujete, že tuk se vsákne do masa a váš oběd bude extra mastný. A nejen to. Příliš mastné maso má mdlejší chuť a je hůř stravitelné. Proto raději si počkejte, až se olej rozehřeje. Abyste s byli jistí, že přišel ten pravý čas, nasypte trochu strouhanky na hladinu. Vytváří se kolem bublinky? Můžete smažit!

Olej – jednou a dost!

Dneska je drahota. A lidé se snaží co nejvíce ušetřit. A to dokonce i při smažení, kdy použitý olej skladují na příště. Což o to, recyklace je fajn, ale v případě tuku se nevyplácí. Použitý olej totiž může přinést spoustu zdravotních problémů a navíc i horší chuť jídla. Proto při každém smažení použijte novou dávku oleje. Na restování je nejvhodnější kukuřičný nebo řepkový olej, který se méně připaluje a navíc obsahuje i výživné látky v podobě omega-3 a omega-6 mastných kyselin. My Češi děláme tu chybu, že často smažíme řízky na slunečnicovým oleji. Ten se rychleji připaluje a navíc je ještě výživově chudší. Stačí malá nepozornost a udělá vám z vašich výstavních řízků mouřeníny.

Na smažení je nejvhodnější řepkový olej. Zdroj: Profimedia

Do placek minerálka

Chystáte se smažit čevabčiči, masové koule nebo karbanátky? Dopřejte těmhle masovým směsím trochu božské lehkosti a přidejte do nich při závěrečném míchání trochu minerálky nebo jakékoliv sycené vody. Má to hned dvě výhody: jídlo nenasákne tolik oleje, takže vám po vydatné baště z mletého masa nebude těžko. Zároveň ušetříte i svůj žaludek a střeva, která nebudou mít s trávením pokrmů takovou práci.

Minerálka masové placky nakypří. Zdroj: Profimedia

Konec prskání

I takový olej na smažení dokáže být pěkně nepříjemný. Obzvlášť, když začne prskat. Těmto nepříjemným projevům zamezíte, když do oleje přidáte špetku soli nebo několik koleček syrové mrkve. Přejeme krásné a úspěšné smažení!

