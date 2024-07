close info Shutterstock

Smažený rajský protlak? Není to taková záhada, jak by se mohlo na první pohled zdát. Několik minut na pánvi nebo v kastrolu mu totiž dodá mnohem intenzivnější a lepší chuť. Zkuste to také a uvidíte, že už vás příště nenapadne použít jej jinak.

Rajský protlak je základní surovinou pro mnoho oblíbených jídel. Proto právě jeho příprava může výrazně ovlivnit výslednou chuť pokrmu. Chcete-li uvařit skutečně vynikající jídlo, pak věnujte pár minut navíc právě smažení protlaku. Rajčatový protlak nemusíte kupovat. Jeho výroba (třeba podle videa na youtube v kanálu Toprecepty) není složitá: Zdroj: Youtube Hustší a chutnější Stále se vám to zdá zbytečné? Opravdu není. Rajský protlak, i když je hodně koncentrovaný, stále obsahuje poměrně značné množství vody. Právě tu jeho osmažením necháme odpařit, čímž zvýšíme hustotu a zlepšíme texturu základu pro budoucí omáčku nebo další pokrm. To ale stále není ten hlavní důvod… Zkaramelizujte cukry Kromě zmiňované tekutiny obsahuje protlak díky svému základu také velký podíl cukrů, i když se to vzhledem k jeho nakyslé chuti nemusí tak zdát. Jsou tam a právě osmažením dosáhneme zvýraznění jejich chuti. Stejně, jako kdybychom na pánvi nechali samotný cukr, zachovají se sacharidy také v protlaku. Udělají to, co je jim přirozené, tedy zkaramelizují. Jejich chuť tak bude výraznější, plnější a bohatší. A to je to, o co nám jde. close info Profimedia / Profimedia zoom_in Vepřové v rajské omáčce bude ještě lepší, když protlak nejprve osmažíte Zapomenete na cukr Jak bylo zmíněno, mají rajčata, a tedy i z nich vyrobený protlak, přirozeně nakyslou chuť. Proto někteří z nás dochucují například rajskou omáčku cukrem, aby tento zdánlivý neduh “zahnali”. Použijete-li ale k přípravě právě předem osmažený, můžete na doslazování omáčky zapomenout. Kyselost se vytratí a zůstane vynikající nasládlý protlak, který navíc díky uvolnění aromatických látek ještě více provoní výsledné jídlo. Je to snadné Smažení protlaku není žádná věda, bude stačit trocha oleje a pak několik lžic protlaku, které do rozpáleného tuku přidáme. Postačí dvě nebo tři minuty na rozpálené plotně, aby byl připraven k dalšímu použití. Dále již budeme ve vaření pokračovat jako vždy, přesto bude tentokrát omáčka mnohem lahodnější. Vynikající dresing bude za chvíli Jakmile budete mít připravený smažený protlak, můžete se pustit třeba do přípravy vynikajícího dresinku, kterým dochutíte spoustu dalších jídel, jako jsou například zelné závitky a mnohé další. Jeho příprava nebude vůbec složitá, jen bude třeba protlak nechat nejprve dobře vychladnout. Pak jej doplníme ve stejném poměru dijonskou hořčicí a medem. Koření můžeme použít podle chuti, ale i bez něho jde o lahůdku, kterou ocení všichni hosté vaší letní grilovačky. Související články close Vaření a recepty Jednou ranou: Recepty na skvělá jídla z jednoho hrnce, po kterých se na stole jen zapráší close Vaření a recepty Tipy, jak zdokonalit rajskou omáčku: Stačí přidat víno nebo rajčata předem upéct video Zdroje: www.foodandwine.com, www.dairyfreed.com, www.simplyrecipes.com

