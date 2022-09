Smaženice podle Pohlreicha: Proč mistr nikdy nemyje houby pod vodou?

Lesy jsou momentálně stále plné hub a mnozí z nás si během chvilky s radostí nasbírají plný košík. Dokud ještě rostou, užijte si jejich chuti v čerstvé podobě. Připravte rodině nevšední zážitek a naservírujte doma na stůl specialitu podle receptu znalého šéfkuchaře a gurmána. Smaženice podle Zdeňka Pohlreicha všechny jistě ohromí.

Houbová smaženice je tradiční pokrm

Dušené houby s vejci jsou původem český a moravský pokrm, který se s oblibou vaří i na Slovensku. Je populární nejen pro jeho finanční nenáročnost, ale především pro jednoduchou přípravu, a hlavně jedinečnou chuť. Známý pokrm lze připravovat klasickým způsobem, ale v posledních letech se objevuje i mnoho receptů s dalšími zajímavými ingrediencemi. Je vidět, že se stále jedná o velmi oblíbené jídlo.

Už ve starých kuchařkách narazíte na informaci, že správná smaženice by měla obsahovat alespoň 10 různých druhů hub. Zdroj: shutterstock.com

Dejte na zkušené znalce

Když budete postupovat podle tipů zkušeného odborníka, kterým je Zdeněk Pohlreich, výsledkem vám bude lahodný a voňavý pokrm, který se bude doslova rozplývat na jazyku a houby si zachovají svou křupavost. Šéfkuchař totiž postupuje tak, aby nebyla smaženice nikdy „rozblemcaná“.

Jak docílit v receptu dokonalosti

Smaženice z hub by nikdy neměla mít konzistenci bláta. Houby by si měly zachovat svou pevnou strukturu a křupavost. Nikdy by neměly být v pokrmu nečistoty, jako například kousky jehličí nebo listů. Proto je potřeba houby vždy pečlivě vyčistit. Ale pozor! Nikdy nemyjte houby pod vodou, protože jejich struktura by se nenávratně změnila. Houby očistěte nožíkem a maximálně otřete špinavý kus navlhčenou utěrkou. Pak můžete houby nakrájet a připravit podle níže uvedeného receptu.

Vždy je lepší kombinace více druhů hub

Už ve starých kuchařkách narazíte na informaci, že správná smaženice by měla obsahovat alespoň 10 různých druhů hub. Není to však podmínkou, samozřejmě záleží na tom, jak houby rostou či nerostou. Vyhněte se raději měkkým houbám, jako jsou například babky a přerostlé vodnaté hřiby. Díky jejich vysokému obsahu vody by vám místo smaženice mohla vzniknout nevzhledná kaše. Nejlepší jsou tvrdé houby jako lišky, hřiby, ryzce, kozáky, křemenáče a mladé masáky.

Česká klasika je základ

Nejprve si v hluboké pánvi pozvolna rozehřejte 2 polévkové lžíce sádla a osmahněte na něm do růžova jednu větší cibuli. V tento moment přisypte 500 g hub, šéfkuchař Pohlreich doporučuje i samotné hřiby. Okořeňte 2 kávovými lžičkami drceného kmínu, špetkou soli a opepřete. Zhruba 10 minut houby za stálého míchání restujte.

Mezitím si vedle v misce rozšlehejte lehce osolené vejce a přilejte ho k houbám. Od této doby pečlivě míchejte, dokud se vejce nesrazí na vámi požadovanou konzistenci. Takto můžete začít pokrm servírovat na stůl a na talíři lze smaženici posypat sýrem nebo čerstvě nasekanou hladkou petrželkou. Vhodným doplňkem je čerstvý chleba nebo opečený toust.

Připravte si asi 400 g hříbků pokrájených na větší kousky, nadrobno nasekanou 1 střední cibuli a na plátky nařezaný 1 stroužek česneku. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Zkuste hříbkové soté

Připravte si asi 400 g hříbků pokrájených na větší kousky, nadrobno nasekanou 1 střední cibuli a na plátky nařezaný 1 stroužek česneku. V pánvi si rozehřejte 2 polévkové lžíce olivového oleje a pomalu na něm nechte zesklovatět cibuli, pak přidejte česnek a houby. Osolte a opepřete podle chuti a houby opékejte ze všech stran.

Stále promíchávejte, aby se vám houby nepřipekly a byly příjemně křupavé. Nakonec zakápněte vznikající pokrm trochou citrónové šťávy a 1 polévkovou lžící balzamikového octa. Přihoďte i pár snítek čerstvého rozmarýnu a tymiánu, které pokrm příjemně ovoní. Na závěr přisypte hrst nasekané čerstvé plocholisté petržele a stejné množství pažitky. Podávejte s čerstvou nebo opečenou bagetkou.

Zdroje: www.lifee.cz, www.idnes.cz, www.jimeto.cz