Smažený květák je jídlo, na kterém si každý rád smlsne. Jak se ale dělá po pařížsku? Tuto lahůdku, kterou připravoval kuchař Vlasty Buriana, si teď budete moci připravit i vy, podívejte.

Zajímalo vás někdy, jak asi žily celebrity za “starých dobrých let”? Co dělaly, když nepracovaly, co pily a co jedly? Vlasta Burian byl známým labužníkem, a proto jedl vybrané pochoutky. A nyní si jednu z těchto pochoutek můžete udělat i vy. Podívejte se, jak Vlasta Burian jedl smažený květák po pařížsku. S naprosto vynikající přílohou k tomu.

Video recept na smažený květák najdete na Youtube kanále Cuketka.cz:

Zdroj: Youtube

Smažený květák po pařížsku

Jako první vám, jak již název napovídá, poslouží jeden květák. Ten důkladně opláchněte, a následně oddělte květákové růžičky. Ty poté uvařte v osolené vodě. Vařte, dokud nebudou poloměkké, pak vypněte vodu a sceďte je.

Připravte si mísu, do které přidáte 3 lžíce oleje, 1 lžící nasekané petrželky a šťávu, kterou vymačkáte z citronu. Poté směs ještě posolte, opepřete a veškeré ingredience důkladně promíchejte.

close info Pixel-Shot / Shutterstock zoom_in Květák rozeberte na růžičky a uvařte do poloměkka.

Poloměkké růžičky květáku nyní obalte v této směsi. Poté si připravte další 2 mísy, rozklepněte 4 vajíčka a oddělte žloutky od bílků. Z bílků poté ušlehejte pevný sníh. Do toho pomalu a jemně přimíchejte i vaječné žloutky a 4 lžíce hladké mouky.

Vše důkladně promíchejte, dokud se vám nevytvoří hebké těstíčko. V tomto těstíčku následně obalte růžičky květáku a přesuňte se k pánvi. Pánev lehce rozehřejte, a můžete začít květák smažit. Jakmile budou květáky usmažené do zlatova, máte hotovo.

Ideální příloha

K tomuto lahodnému pokrmu samozřejmě potřebujete i delikátní přílohu. A tou bude cibulové bramborové pyré. Jako první si najemno nakrájejte 300 gramů cibule. Následně si připravte pánev a rozehřejte na ní 40 gramů másla.

Na pánvi cibuli zpěňte, a poté přidejte 3 středně velké oloupané brambory překrojené napůl. Přidejte ještě sůl a vše zalijte 250 mililitry vody. Přiklopte pokličkou a vařte doměkka zhruba půl hodiny. Poté brambory promixujte a přilijte trochu horkého mléka. Nyní můžete podávat úžasné jídlo s výtečnou přílohou. Dobrou chuť!

Zdroje: www.bistrosezona.blogspot.com, www.recepty.eu