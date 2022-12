Párek smažený v toustovém chlebu zná málokdo: Snadná a famózní blesková večeře

Párek s hořčicí a kečupem zná každý. Zkuste ale večeři tentokrát trochu jinak! Udělejte si obalovaný párek a překvapte své blízké jednoduchou, chutnou a bleskovou dobrotou.

Párek k večeři, rychlá klasika, která se nevyhne většině domácností. Naštěstí už se dnes dají sehnat opravdu kvalitní uzeniny plné masa, takže se nemusí nutně jednat o nezdravý pokrm. A pokud máte doma dětského nejedlíka, jsou to možná právě párky, které malému strávníkovi zajistí přísun aspoň nějaké energie. A že se párek nedá upravit do mnohem chutnější večeře, než jen s chlebem a kečupem? Není to tak.

Zkuste rychlou večeři trochu jinak. Zdroj: shutterstock

Toustový kabátek

Zkuste obalit párek do toustového kabátku! Postup zvládnete během pár minut a můžete večeřet. Přesvědčte se ve videu:

Na recept potřebujete pouze párky, množství zvolte podle hladu a počtu strávníků. Velké balení kvalitního toustového chleba, kvalitní kečup a hořčici, cheddar, vejce a trochu mléka. Plátky toustového chleba rozválejte válečkem na těsto, namažte dle chuti kečupem a hořčicí, položte plátek cheddaru a párek do takto připraveného toustového chleba zarolujte, ruličku obalte ve vejci rozšlehaném s troškou mléka a opečte na rozpálené pánvi na troše přepuštěného másla.

Obalované párečky v listovém těstě u nás už také zdomácněly. Zdroj: Shutterstock

Znáte corn dogs?

Ač se to nemusí na první pohled zdát, obalované párky nejsou tak neobvyklé. Běžně se obalují a zapékají v listovém těstě. V zahraničí se zase balí do speciálního těstíčka, říká se jim “corn dogs” a je to americká specialita. Jak se takový kukuřičný pes připravuje?

Větší párky překrojte na půl, každou půlku obalte v toustovém sýru, napíchněte na špejli a dejte na půl hodiny odpočinout do mrazáku. Mezitím si připravte těstíčko z 50 gramů kukuřičné strouhanky, 70 gramů hladké mouky, 1 lžičky cukru krupice, 1 lžičky kypřicího prášku, velké vejce, asi 200 mililitrů mléka a sůl dle chuti.

Pokud je těstíčko příliš hutné, můžete doředit troškou mléka. Vyjměte párky z mrazáku a jeden po druhém obalujte v připravené kukuřičné směsi. Pak hned smažte na rozpálené pánvi s vyšší vrstvou tuku. Corn dogs se nejčastěji servírují se sýrovým dipem nebo kečupem. Můžete je připravit jako skvělou večeři, anebo jako párty pochoutku, což oceníte třeba při chystání občerstvení na Silvestra.

Americká varianta obalovaného párku také stojí za vyzkoušení. Zdroj: Shutterstock

Brambory a párek

Místo kaše k párku zkuste kabátkovou variantu. Připravte si bramborové těsto jako na knedlíky a obalte v nich celé párky. Na pánvi rozpalte vyšší vrstvu sádla a obalované párky ze všech stran osmažte dozlatova. K obalovaným párečkům si připravte dušené zelí, pokud máte chuť na opravdu hutný oběd, osmažte cibulku nebo kostičky slaniny a obalovanou pochoutku jimi velkoryse zasypejte.

