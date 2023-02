Smažák v housce: Zkuste svůj domácí. Díky tomuto triku chutná naprosto luxusně!

Smažený sýr v housce je v posledních letech poměrně rozšířená a oblíbená pochoutka. Zpravidla si ji dáváme u stánku s rychlým občerstvením. Zkuste si ji někdy připravit v pohodlí domova. Poradíme vám trik, díky kterému dosáhnete jedinečné chuťové kombinace!

Český smažák je naprosto nesmrtelná klasika, které nejde odolat. Přestože se jedná o kalorický prohřešek, jednou za čas nikoho tato dobrota o dobrou figuru nepřipraví. Zkuste si smažený sýr tentokrát připravit jako součást burgeru a vložte si ho mezi dvě krásně propečené poloviny dobré housky či bagety.

Inspirovat se můžete v tomto videu:

Kdy se začal sýr obalovat

Dle dochovaných zpráv to bylo pravděpodobně v období středověku. Tato specialita se rozmohla především během 19. století v Rakousku jako levnější varianta masových řízků. A odtud už to bylo jen kousek k nám, kde se lahůdka doslova zabydlela. Recept na smažený sýr obsahují už předválečné kuchařky a zhruba od 50. let je oblíbenou nabídkou téměř všech českých restaurací, a to s bramborem a tatarkou.

Smažený sýr je od 50. let oblíbenou nabídkou téměř všech českých restaurací, a to s bramborem a tatarkou. Zdroj: shutterstock.com

Udělejte si smažák v housce

Když už si budete připravovat domácí verzi, měla by být plná chutí a pěkně šťavnatá. Záleží vždy na kvalitě použitých ingrediencí a také na správném dochucení a propojení všech chutí. Takže můžete snadno improvizovat. My pro vás máme recept s populárním salátem Coleslaw a opraženou slaninou. Uvidíte, že sklidíte u strávníků náležitý úspěch.

Tajemství jedinečné chuti? Salát Coleslaw

Na tento salát si připravte hlávkové zelí, samozřejmě v té nejlepší kvalitě, takže pokud máte možnost nakupovat u farmářů, je to ta nejlepší volba. Zelí si pokrájejte na tenké nudličky a ve velké míse je pečlivě promačkávejte rukama. Zelí díky tomu zkřehne a pustí šťávu, kterou poté slijete a máte výborný a zdravý džus. Následně si nastrouhejte na struhadle očištěnou mrkev, celer a pokrájejte si čerstvou cibuli. Použít můžete nejen lahůdkovou, ale i klasickou bílou či žlutou. Tyto ingredience promíchejte se zelím a nechte chvíli v lednici odležet.

Coleslaw má svou zálivku

Zálivku si snadno vyrobíte z pár lžiček cukru, 33 % smetany a majonézy. Když tyto suroviny rozmícháte, postupně přidejte i trochu octa. Hotovou zálivku vmíchejte do zelí se zelinou. Udělejte si salát ideálně o několik hodin dříve, než se pustíte do smažáku v housce, čím déle bude rozleželý, tím bude mít lepší chuť a tu správnou křehkost.

Jedinečný trik z houskou

V dnešních supermarketech je široká nabídka hotových burgerových housek, které jsou chuťově vynikající. Pokud však budete mít více času, můžete připravit i bulky domácí. Receptů je plný internet. A jak dovést smažák v housce k naprosté dokonalosti? Každou housku rozkrojte na dvě poloviny a z každé strany je opečte v toustovači nebo na pánvi. Kdo miluje slaninu, může si nejprve opražit plátky této pochoutky a poté na voňavém tuku opéct pečivo.

Jaký sýr na smažák použít?

V podstatě můžete sáhnout po sýru, který máte v oblibě, jen by neměl obsahovat žádné náhražky a být s 30 % obsahem tuku. Pokud máte rádi sýr, který se maximálně rozpustí, sáhněte po tučnější goudě. Sýr si nakrájejte na centimetrové plátky, obalte je v klasickém trojobalu a usmažte ve fritéze nebo na rozpáleném oleji v pánvi.

Aby sýr z trojobalu nevytekl

Pokud nechcete, aby vám sýr vytekl, obalte ho v trojobale dvakrát a na pár minut před smažením vložit do ledničky. Fajnšmekři si mohou vložit do sýra před smažením slaninu či oblíbenou uzeninu. Podle babských rad připalování oleje zabrání kolečko syrové mrkve, které vhodíte do tuku. Riziko připálení snížíte také přípravou smaženého sýru na přepuštěném másle.

Ochuťte si smažený sýr v housce zelným salátem Coleslaw. Zdroj: Shutterstock

Bez dobré tatarky by to nešlo

Smažák bez tatarky? Nikdy! Stačí, když smícháte majonézu s pokrájenými naloženými okurkami, čerstvě pokrájenou šalotkou či cibulkou, pažitkou, zelenou natí petržele, trochou hořčice, soli a pepře. Dochucení záleží na vašich preferencích.

Než se sýr dosmaží, naplňte housky

Než se vám usmaží sýr, připravte si opečené bulky. Důkladně každou půlku potřete tatarkou, položte na ni list zeleného salátu, opečenou slaninu a dávku salátu Coleslaw. Na závěr hotový smažák vložte do takto připravených housek, zalijte dávkou tatarky a můžete servírovat.

Zdroje: www.dnesvarikata.webnode.cz, www.toprecepty.cz, www.tradicnirecepty.cz