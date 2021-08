Nejlepší smažák v trojobalu upečete v troubě. Jak na to?

Nejklasičtějším českým jídlem bylo vždycky vepřo-knedlo-zelo, ale doba se mění a hodně dnešních mladých lidí vám na otázku, jaké je nejlepší české jídlo, odpoví, že smažený sýr, lidově „smažák“. S vepřovou ho spojuje snad jen fakt, že také není nejzdravější. Ale i to se dá vyřešit. Jak? Připravte si smažák v troubě.

Zdroj: www.nejrecept.cz, nejlepsi-recept.cz, www.prozeny.cz, www.martina-jandova.cz

Smažený sýr je česká klasika, která má stále hodně příznivců, i v dnešní době zdravého stravování. Jednou za čas poctivý smažený sýr neublíží, ale určitě je lepší nesmažit a nefritovat často.

Byla jsem překvapená, jak je internet plný „zdravých“ receptů na smažený sýr. Proto jsem pro vás vybrala ty nejlepší recepty na smažák v troubě, různí se přílohou, přípravou, ale hlavně druhem sýra! Nejen eidam nebo Hermelín, ale i Nivu, olomoucké syrečky nebo halloumi lze obalit a povýšit na chutný oběd. Když přidáte libovou šunku, jogurtovou tatarku a pečené brambory, můžete takový „smažák“ klidně zařadit do svého pravidelného jídelníček. Navíc třeba halloumi vám při pečení nebude vytékat.

A teď ty recepty

Ať se už rozhodnete pro jakýkoli sýr, přílohu, nebo úpravu, u pečení sýra v troubě nezapomeňte na pečicí papír. Někdy se doporučuje i zvrchu pokapat trochou oleje, nejlepší je postříkat olejem ve spreji, aby byl sýr krásně křupavý a přitom se nepřipekl.

Klasický smažený sýr je téměř českým národním pokrmem Zdroj: Profimedia

Klasický „smažák“ v troubě

Suroviny:

plátky sýra Gouda nebo Eidam (silné 1 cm)

2 PL hladké mouky

2 vejce

3 PL strouhanky

2 PL oleje

Každý plátek sýra rozdělíme na 4 dílky, takže máme 8 dílků sýra. Do misek si připravíme mouku, rozšlehaná vejce a strouhanku. Sýr obalíme klasicky v trojobalu – napřed mouku, pak vajíčko a strouhanku. Znovu zopakujeme obalení ve vajíčku a strouhance. Obalené dílky sýra naskládáme na plech vystlaným pečícím papírem. Lehce pokapeme olejem.

Pečeme při 200 °C na horním roštu dozlatova. Podáváme se zeleninou.

Smažený sýr nemusí být vždy jen 'eidam' Zdroj: Profimedia

Trochu jiný smažák

Sýr si připravíme stejně jako v předchozím klasickém receptu. Plech nebo zapékací misku o rozměrech 25x30 nebo menší vymažeme částí másla, nasypeme do ní polovinu strouhanky, rovnoměrně rozhrneme a dlaní mírně přitlačíme. Sýr nastrouháme nahrubo a rozložíme rovnoměrně na vrstvu strouhanky. Posypeme ho zbytkem strouhanky a rukou zase mírně přitlačíme. Povrch pokropíme máslem a pekáč vložíme do trouby vyhřáté na 200 °C. Pečeme 10 minut, pak troubu zesílíme na 220 °C a dopečeme dalších 10 minut, do zezlátnutí strouhanky.

Nakrájíme na porce a podáváme s jakkoliv upravenými bramborami a zeleninovým salátem. Hodí se i tatarka nebo kečup.

Hermelín v troubě s pečeným neloupaným bramborem

Ingredience:

1 nízkotučný hermelín

180 g kuřecí šunky

500 g brambor

1 lžíce olivového oleje

sůl

1 lžíce celozrnné špaldové mouky

1 vejce

1 bílek

20 ml mléka

60 g kukuřičné strouhanky

Troubu vyhřejeme na 180 °C. Plech si vyložíme pečicím papírem a připravíme brambory – očistíme je kartáčkem, neloupeme, nakrájíme na poloviny, smícháme s trochou olivového oleje, osolíme a rozprostřete na pečicím papírem vyložený plech.

U kraje plechu si necháme trochu volného místa na obalené sýry. Až se trouba vyhřeje, plech do ní vložíme a pečeme 45 minut při 180 °C. Po 25 minutách vyndáme a brambory promícháme. Na volné místo přidáme obalené sýry (viz níže) a pečeme dalších 20 minut při stejné teplotě.

Mezitím si další sýr (Hermelín) nakrájíme na 4 plátky, rozdělíme do dvojic a mezi každou dvojici plátků sýra vložíme plátek šunky. Obalíme v klasickém trojobale, ale použijeme špaldovou mouku, rozšlehaná vejce s mlékem a kukuřičnou strouhanku nebo nadrcené kukuřičné lupínky. Takto obalené sýry pak v uvedený čas přidáme k bramborám.

Je výborné s okurkovým salátem.

Smažený sýr lze připravit zdravěji i v troubě Zdroj: Profimedia

Halloumi v troubě

Ingredience:

Halloumi sýr

vejce

rozdrcené cornflakes lupínky (nebo kukuřičná strouhanka)

olej ve spreji

Sýr nakrájíme na tenké plátky a obalíme ve vajíčku, poté v rozdrcených kukuřičných lupínkách. Dáme na plech vyložený pečícím papírem a trochu postříkáme olejem ve spreji. Poté vložíme do trouby a pečeme cca 10 minut.

Podává se s dresingem z řeckého jogurtu se lžičkou tatarky

Přejeme dobrou chuť!