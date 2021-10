Vynikající smetanový dort s ovocem bez pečení připravený za pět minut!

Nepečený smetanový dort se těší velké oblibě jak u dětí, tak dospělých. Je totiž nejen lahodný, ale díky ovoci svěží a lehký. Jak vyrobit smetanový nepečený dort?

Piškoty nebo sušenky, zakysaná smetana, želatina, cukr a ovoce. Svou variantu nepečeného smetanovo - ovocného dortu či dezertu do skleničky vyrábí téměř každá rodina. Sladká tečka po nedělním vydatném obědě jednoduše k naší kultuře patří. Cukr po jídle dodává energii trávícímu traktu a pomáhá mu zpracovat větší objem stravy. „Není sladké jako sladké. Většina lidí, kteří si dávají něco sladkého po jídle, tak si bohužel nedá sladkou tečku ale tučnou tečku. Pravá sladká tečka by byl třeba ovocný kompot. To je ideální věc. Nebo případně čerstvý kousek ovoce," radí doktorka Kateřina Cajthamlová. Nepečený ovocný dort je dle výživových hodnot také vhodný. 100 gramů dezertu obsahuje 31 g sacharidů, 3 g bílkovin a pouze 1 g tuku.

Kvalitní suroviny

Kouzlo nepečeného smetanového dortu tkví v jeho chuti. V každém kousku vynikne příchuť smetany i různých druhů ovoce. Proto je nutné vybírat jen ty nejkvalitnější a zralé suroviny. Nebojte se sáhnout i po BIO produktech. Zakysaná smetana tak nebude obsahovat uměle přidané škroby nebo jiná zahušťovadla, ovoce nebude ošetřené pesticidy a herbicidy a bude přirozeně sladké. Můžete tak v moučníku snížit přidaný obsah cukru.

Zakysaná smetana v kvalitě BIO nebude obsahovat uměle přidané škroby nebo jiná zahušťovadla. Zdroj: Arina P Habich/Shutterstock.com

Další doporučení

Víte, proč jsou dorty kulaté? Obecně platí, že koláče nebo dorty, jaké dnes vyrábíme, mají jednoho společného předka - starověký chléb. Ten byl tvarovaný do kulatého bochánku. Naši předci ho konzumovali s medem, přidávali k němu ořechy a sušené ovoce. V 17. století se začaly vyrábět dortové formy s obručí, jaké známe dnes. A jelikož je kruh brán za nejjednodušší a nejzákladnější tvar, podobné formy se zachovaly a stále se používají. Vy ale můžete svůj smetanový dort oživit tím, že suroviny vyskládáte do mísy. Jakmile ho vyklopíte, bude vypadat jako ovocný krtinec.

Smetanový nepečený dort

Na lahodný dort budete potřebovat 500 g zakysané smetany, 1 šálek moučkového cukru, 3 lžíce želatiny v prášku, 55 g jahod, několik bobulí hroznů, 2 ks kiwi, 1 ks pomeranče, 2 ks banánů, 1 balení máslových sušenek nebo dětských piškotů.

Ovoce volte nejlépe sezónní. Zdroj: Singkham/Shutterstock.com

Smetanový nepečený dort - postup

Připravte si větší salátovou mísu nebo dortovou formu a vyložte ji potravinářskou fólii. Želatinu uvařte podle návodu a vmíchejte ji do zakysané smetany, sušenky nalámejte (piškoty můžete nechat v celku) a ovoce nakrájejte na menší kousky. Do připravené mísy nebo formy naskládejte vrstvu sušenek nebo dětských piškotů, překryjte je trochou smetanového krému a přidejte ovoce. Takto pokračujte směrem vzhůru. Skončit byste měli sušenkami či piškoty nebo krémem. Povrch uhlaďte a nechte důkladně zatuhnout v lednici, nejlépe do druhého dne.

