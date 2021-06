Smrkový sirup: Jak doma vyrobit zázračný elixír našich babiček? Co léčí?

Pokud víte, kde si můžete nasbírat smrkové výhonky, vyrobte si voňavý a vitamíny nabitý sirup. Budete připraveni na zimu, kdy většinu z nás trápí rýma a kašel.

Zdroje: abecedazahrady.dama.cz, www.zdravestravovani.eu

Rozpouští hleny, usnadňuje vykašlávání a uvolňuje dýchací cesty. Tyto a další benefity nabízí smrkový sirup. Vyrobte si ho doma, je to snadné.

Kdy smrkové výhonky sbírat

Obecně se doporučuje sbírat ještě mladé, světle zelené výhonky, které jsou ještě nepichlavé. Podle nástupu jara a léta se objevují cca do 15. května. Dejte si však pozor, kde výhonky trháte. Smrk sice nepatří mezi chráněné rostliny, mnoha správcům lesa by se však vaše „těžba" nemusela líbit. Také se vyhněte stromům u frekventovaných silnic nebo ve městě.

Obecně se doporučuje sbírat ještě mladé, světle zelené výhonky. Zdroj: kaband/Shutterstock.com

Zdravotní benefity smrkových výhonků

V lidovém léčitelství jsou účinky smrku na zdraví známy po staletí. Používal se prakticky celý strom. Od jehliček, po dřevo a pryskyřici. Smrková silice podporuje prokrvení a vylučování hlenu. Má také protizánětlivé účinky. Zevně se smrkové masti používají při revmatických potížích nebo při katarech dýchacích cest. Konkrétně mladé výhonky obsahují velké množství vitamínu C a minerálů. Pyšní se také spoustou chlorofylu, který pomáhá hojit tkáně, kontrolovat chutě a transportovat kyslík do buněk. Neutralizuje také volné radikály, udržuje rovnováhu cukru v krvi a váže na sebe jedovaté kovy přítomné ve vašem těle.

Kdo by sirup neměl užívat

Pozor by si měli dát ti, které trápí bronchiální astma či dávivý kašel. Vysoké dávky sirupu také mohou způsobit podráždění pokožky nebo sliznic.

Výroba smrkového sirupu za tepla

Budete potřebovat 3 hrsti mladých smrkových výhonků, 1 kus citronu nakrájeného na kolečka, 1,5 litru vody, cukr podle chuti. Uvařte vodu a výhonky zalijte. Přidejte citron a nechte chvíli louhovat. Poté směs slijte přes cedník do hrnce a přidejte cukr. Vše důkladně promíchejte a hrnec dejte na sporák. Vařte na mírném ohni do zhoustnutí. Jakmile bude sirup hotový, nechte ho vychladnout a poté ho nalijte do sterilizovaných láhví. Sirup uchovávejte v temnu a chladu.

Výroba smrkového sirupu za studena

3 hrsti mladých výhonků propláchněte pod studenou vodou a nechte okapat. Připravte si 3-5 litrovou zavařovací láhev a střídavě do ní ukládejte výhonky, na kolečka nakrájený citron a centimetrovou vrstvu cukru. Pokračujte tak dlouho, dokud není sklenice naplněna. Poslední vrstvu tvoří cukr. Hrdlo sklenice překryjte alobalem nebo potravinářskou fólií a zajistěte gumičkou. Láhev postavte na parapet, kde svítí sluníčko a nechte vše 2-3 týdny louhovat. Měla by se vytvořit hustá tmavá šťáva. Syrový sirup přeceďte a nalijte do sterilizovaných lahviček. Opět uchovávejte v chladu a temnu.

Výroba smrkového sirupu. Zdroj: IngridHS/Shutterstock.com

Jak smrkový sirup užívat?

Smrkový sirup je lahodný a sladký. Pokud vás trápí nachlazení nebo kašel, dejte si 1 lžíci ráno. Pokud vás bolí klouby či svaly, užívejte 1 lžíci dvakrát denně. Také si ho můžete přidat do vody nebo vychladlého čaje.