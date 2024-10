Vlašské ořechy jsou lahůdka. Jak je nejsnáze zbavíte zelené slupky a skořápky, abyste se dostali ke sladkému jádru?

Vlašské ořechy patří mezi nejstarší ořechy vůbec. Podle archeologů je lidstvo konzumuje už od dob neolitu. Původně prý rostly ve střední Asii a do Evropy se dostaly jen díky bojechtivým Římanům, kteří si chtěli podrobit nová a nová území.

Ořechy už v té době byly velmi oblíbené a platily za symbol plodnosti. Nejvíce se jim dařilo v Itálii, později se rozšířily i do Francie, Anglie, ale i přes oceán – do Mexika a Kalifornie - kam je dovezli františkánští mniši. Není divu, že právě Kalifornie je jedním z největších pěstitelů vlašských ořechů na světě!

Autor videa, Zahrada na řece, vám poradí, jak loupat ořechy. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Posilovač imunity

Sám ořešák byl odjakživa velmi uctívaný strom a Keltové ho považovali za symbol moudrosti. Jeho plody – podobné mozku – byly zase chápány coby přírodní lék na posílení intelektu, ale i duševní vyrovnanosti.

Přestože jádra obsahují velké množství tuků, jsou pro tělo zdravá. Nejenom, že snižují riziko hladiny cholesterolu v krvi, ale také riziko cévních a srdečních chorob. Díky velkému podílu vitaminů a minerálů jsou také přírodním posilovačem imunity. Takže si nezapomeňte každý den trochu ořechů zobnout!

Barva na rukou

Pokud máte na zahradě ořešák a sklidili jste pořádnou haldu ořechů, přichází méně populární činnost a to je jejich loupání. Pokud se do toho pustíte holýma rukama, spláčete nad výdělkem. Zelená kůra vlašských ořechů je nejen tlustá, pevná a špatně se odstraňuje.

Navíc barví! Takže po takovém loupání budete mít ruce plné fleků, které rozpustí snad jen ocet nebo citronová šťáva. Abyte se takových nepříjemností uchránili, zkuste těchto pár tipů, které vám usnadní práci.

Pytlová metoda

Aby tato metoda dobře fungovala, nesmíte jít na lov ořechů za deště nebo vlhkého počasí! Vyhlídněte si den, kdy je sucho a pokud možno ještě slunečno. Sesbírejte ořechy se zelenou slupkou a nechte je na teplém místě přes noc proschnout.

Druhý den je naházejte do igelitového pytle a zavažte provázkem. A pak už jen pytel vyexpedujte do chladné místnosti a nechte ho tam čtyři dny ležet. Po uplynutí termínu jej rozvažte, vysypte ořechy na starý ubrus a uvidíte, že slupka se oddělí od skořápek skoro sama!

close info Profimedia zoom_in Zbavit vlašské ořechy slupek je řehole.

Spařte ořechy

Pokud jste netrpěliví a chcete mít výsledky hned, vyzkoušejte tento postup: Ořechy nasypte do mísy a spařte horkou vodou tak, aby byly kompletně ponořené. Pak nádobu přikryjte víčkem a nechte 15 minut v klidu. Nakonec ořechy zceďte, nechte vychladnout a vylupujte. Mělo by vám to jít o poznání lépe!

Dejte je do trouby

Teplo vám pomůže i v tomto třetím tipu, kdy byste měli ořechy – i se zelenou slupkou – rozložit na plech a nechat deset minut v rozpálené troubě na 200 stupňů Celsia. Po této „sauně“ nechte ořechy vychladnout a prsty oddělte zelenou slupku. Půjde to jako po másle!

A jdeme do finále!

Pokud jste zdolali slupku, máte ještě jednu překážku na cestě k vysněnému sladkému jádru, a tou je skořápka! Na ni můžete použít klasický louskáček na ořechy, pokud nemáte, zastoupí ho i kleště (sikovky), palička na maso nebo kladívko. Zkrátka skořápku už rozdrtíte snadno a odměna vás pak nemine. Užijte si krásný „ořechový“ podzim!

Zdroje: www.ireceptar.cz, www.zahradkarem.cz