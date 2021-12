Sněhové koule: Vynikající cukroví, které se nemusí uležet a zvládne ho každý

Hledáte rychlé cukroví, které nepotřebuje odležet, a dokáží ho upéct i začínající kuchaři? Zkuste si tyto Vánoce vytvořit speciální sušenky. Ochutit je můžete čokoládou, ořechy nebo třeba pomerančem. Jak si upéct sněhové koule?

Sněhové koule se objevují v různých podobách po celém světě. Mají proto mnoho názvů - od ruských čajových dortíků po řecké Kourambiedes. Někdy se těsto místo kuliček sroluje do malých špalíků a nazývá se Lady Fingers nebo se tvaruje jako srpek měsíce a říká se jim Crescents. Několik zemí si nárokuje původní recepturu, v níž se objevují pekanové ořechy. Žádné se zatím toto privilegium nepřipsalo. Sněhové koule jsou jednoduché na výrobu. Přesto mají úžasnou texturu a chuť. Vyrobte si je letos i vy.

Toto cukroví ocení milovníci ořechů a bílé čokolády. Zdroj: New Africa/Shutterstock.com

Sněhové koule

Toto cukroví ocení milovníci ořechů a bílé čokolády. Na dva tácy budete potřebovat 200 g hladké mouky, 160 g másla, 90 g nasekaných makadamových ořechů, 50 g moučkového cukru, 40 g kukuřičného škrobu, 25 g mletých mandlí, 3 lžíce nasekané bílé čokolády a 1 sáček vanilkového cukru.

Sněhové koule - postup

Nejprve si namelte mandle. Ty pak smíchejte s kukuřičným škrobem, hladkou moukou, moučkovým a vanilkovým cukrem a změklým máslem. Rukou vytvořte homogenní, ale stále nadýchané těsto. Nakonec do něj přidejte nasekané makadamové ořechy a bílou čokoládu. Ingredience zapracujte a hmotu zabalte do potravinářské fólie. Vložte ji do lednice a hodinu nechte odpočívat. Poté z těsta vyválejte 4 válečky o průměru cca 4 cm a nakrájejte je nožem na 56 kousků. Z nich vytvořte kuličky o velikost vlašského ořechu. Ty uložte na plech vyložený pečicím papírem. Pečte asi 18-20 minut na 160 °C. Upečené cukroví vyndejte z trouby a ihned je bohatě poprašte moučkovým cukrem. Sněhové koule uchovávejte v uzavřené nádobě po dobu 1-2 týdnů.

Sněhové koule s příchutí pomeranče

Vůně pomerančové kůry k Vánocům rozhodně patří. Upečte si exotické sněhové koule. Budete potřebovat 250 g změklého másla, 79 g moučkového cukru, 2 polévkové lžíce strouhané pomerančové kůry + trochu na posypku, 1 polévkovou lžíci pomerančového džusu, 350 g mouky a 60 g cukru. Máslo vyšlehejte do pěny. Přidejte moučkový cukr a promíchejte. Přilijte pomerančovou šťávu a přisypejte pomerančovou kůru a 3/4 mouky. Promíchejte. Nakonec přidejte zbývající mouku a vytvořte kompaktní těsto. Tvořte malé kuličky, které uložte na plech vyložený pečicím papírem. Pečte na 160-170 °C cca 15-18 minut, nechte 3-5 minut vychladnout. Cukr smíchejte se zbytkem pomerančové kůry a ještě teplé kuličky v posypce obalte. Poté je nechte vychladnout.

