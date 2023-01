Pusinky podle babičky Boženky: Takhle je dělá mistr pekař Maršálek

Sněhové pusinky by měly být absolutně křehké. Po vložení do úst by se měly rozplynou a pohladit jazyk jemnou sladkou chutí. To se ale bohužel ne vždy podaří. Příprava sněhových pusinek není jen tak a s ne úplně jasným postupem může skončit fiaskem. Budete-li se však držet receptu cukráře Josefa Maršálka, zvládnete je levou zadní.

Sněhové pusinky zdaleka nejsou jen vánočním pečivem, ale hodí se skvěle ke kávě po celý rok. Jsou naprosto delikátní cukrovinkou, která se skládá jen z pár ingrediencí, a přesto je jejich chuť naprosto božská. Jenže během přípravy pusinek často dochází k mnoha komplikacím – pusinky se v troubě roztečou, ztratí své ostré hrany, anebo jsou po upečení uvnitř nepříjemně lepivé. Jak tedy docílit toho, aby byly pevné a dokonale křupavé?

Způsoby šlehání sněhu z bílků

Těsto na sněhové pusinky obsahuje jen tři ingredience: vaječné bílky, cukr a sůl. Aby byly pusinky po dokončení dokonalé, je třeba sníh správně vyšlehat, aby byl skutečně pevný. K dispozici máte tři způsoby.

Italský způsob tkví v tom, že se bílky vyšlehají do polotuhého sněhu, do kterého se pomalu za stálého šlehání pomalu vlévá horký svařený cukrový sirup. Díky tomu bílky lehce změní své vlastnosti a výsledná hmota je opravdu pevná.

Aby se pusinky povedly, musí být cukrový sníh opravdu pevný. Zdroj: Shutterstock

Dalším způsobem šlehání sněhu je způsob švýcarský. Ten je opět trochu jiný. Bílky s cukrem se šlehají ve vodní lázni do doby, dokud nevznikne pevný lesklý sníh. Tento postup je ovšem poměrně náročný, a to hlavně proto, že je třeba neustále hlídat teplotu sněhu. Jakmile by totiž přesáhla 55 stupňů Celsia, sníh by se srazil.

Vůbec nejtypičtějším způsobem šlehání sněhu na pusinky je způsob francouzský, který ve svém receptu používá i cukrář Josefa Maršálek. Během něj se naprosto klasicky šlehají bílky s krystalovým cukrem do chvíle, kdy po vytažení zanechávají metly mixéru ve sněhu pevné a ostré špičky.

Sněhové pusinky podle babičky Josefa Maršálka

Podrobný postup najdete ve videu:

Do mísy nalijte 100 gramů bílků, přidejte 2 gramy soli a začněte šlehat. Jakmile vznikne pevný sníh, postupně do něj zašlehávejte 150 gramů krystalového cukru. Hotový sladký sníh nandejte do cukrářského sáčku a s jeho pomocí vytvořte na pečicím papírem vyložený plech jednotlivé pusinky. Připravené pusinky posypte například kokosem, sušenými květy, kakaovými boby anebo je zkrátka nechte jen tak.

Sněhové pusinky můžete posypat kakaem, mandlemi, pistáciemi či sušenými květy. Zdroj: dana2000/Shutterstock.com

Jak péct sněhové pusinky

Sněhové pusinky se v podstatě nepečou, ale suší. Proto je třeba pracovat s nižšími teplotami. Sněhové pusinky vložte do trouby vyhřáté na 90 stupňů Celsia a sušte je zhruba 2 hodiny. Po usušení je nechte zcela vychladnout a můžete servírovat. Případně je ještě můžete ozvláštnit tím, že je z časti namočíte do rozehřáté čokolády.