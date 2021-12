Udělat skvělé sněhové pusinky je docela věda. Většina lidí to neumí. Jak na ně?

Sněhové pusinky patří mezi ten druh cukroví, který rozhodně mnozí již někdy vyzkoušeli. Málokdo se k jejich pečení ale znovu vrátil. Častokrát se totiž stává, že jsou pusinky v důsledku nesprávné přípravy příliš měkké, lepí se na zuby, chutnají zvláštně anebo jsou zkrátka nevzhledné. Při dodržení jasného postupu se však stávají naprosto božským cukrovím, které se takřka rozplývá na jazyku. Víte, jak na sněhové pusinky?

Kdo je vyzkoušel, pravděpodobně nebyl s výsledkem tak úplně spokojený. Jiní z nich naopak měli tak velké obavy, že se do jejich přípravy ani nepouštěli. Sněhové pusinky jsou velmi specifickým druhem cukroví, který vyžaduje speciální péči a přesné dodržování jednotlivých kroků postupu. Výsledek ale rozhodně stojí za to!

Sněhové pusinky se rozplývají na jazyku. Zdroj: Shutterstock

Cukrový sirup jako základ

Ne. Při pečení sněhových pusinek opravdu nestačí jen vyšlehat vaječné bílky s moučkovým cukrem, vytvořit z nich s pomocí cukrářské pistole jednotlivé pusinky a ty následně upéct v troubě. Příprava tohoto výjimečného druhu cukroví je mnohem náročnější. Přesto ji zvládne každý, kdo se bude důsledně držet postupu.

Základem sněhových pusinek jsou pochopitelně vaječné bílky a cukr. Ještě předtím, než se ale tyto dvě ingredience smíchají dohromady, je třeba cukr převést do jiné podoby. A to konkrétně do cukrového sirupu. Ten se připravuje v poměru 2 : 1, tedy na 100 gramů cukru 50 mililitrů vody. Nasypte tedy do menšího rendlíku požadované množství cukru a zalijte správným množstvím vody. Za stálého míchání začněte směs přivádět k varu. A právě délka varu ovlivňuje vlastnosti výsledného cukrového sirupu. Čím déle jej budete vařit, tím hustší a tmavší bude. Rozlišujeme celkem šest stupňů hustoty – slabá nit, silná nit, na bublinu, na řetěz, na lom a na karamel.

Cukrový sirup je třeba během vaření bedlivě hlídat. Zdroj: Shutterstock

A právě při přípravě sněhových pusinek se chceme dostat na stupeň třetí, tedy na bublinu. K tomuto stupni se dostaneme asi po pěti minutách mírného varu. Nespoléhejte jen na čas, ale také na jeden trik. Z kousku drátku si vyrobte malé očko a připevněte jej například na konec špejle. V průběhu varu zkuste drátek ponořit do sirupu. Pokud je sirup v požadovaném stavu, vytvoří se na očku tenká blanka, do které když fouknete, vyletí z ní bublinka jako z bublifuku. V tento moment můžeme cukrový sirup odstavit z plotny.

Při vaření cukrového sirupu buďte velmi opatrní a v žádném případě k němu napouštějte děti. Cukr s vodou je nesmírně horký.

Pečení sněhových pusinek

Termín „pečení” je v případě sněhových pusinek poněkud zavádějící, neboť se pusinky v troubě nepečou, ale spíše suší. Pracuje se přitom s teplotou 100 °C, aby se pusinky nespálily, ale dostatečně ztvrdly a šly dobře odlepit z papíru na pečení.

Barevné sněhové pusinky

Sněhové pusinky jsou nesmírně krásné samy o sobě, se svou přirozenou barvou, která je bílá. Ale i právě díky bílé barvě vybízejí k nejrůznějšímu dobarvování. Sázejte spíše na gelové barvy než na sypká barviva. Do rozdělených směsí sněhu a cukru postačí jen malinká kapička gelové barvy, která „těsto” krásně obarví. Nemusíte se přitom bát, že by nějak narušila vaše snažení a pusinky by se pak roztékaly.

Zašleháním špetky holandského kakaa pusinky získají hnědou barvu. Zdroj: dana2000/Shutterstock.com

Sněhové pusinky

Budete potřebovat:

3 bílky

150 g cukru krupice

75 ml vody

3 lžičky cukru moučka

Postup:

Do menšího hrnce si nasypeme krupicový cukr a zalijeme vodou. Na středním plameni začneme směs zahřívat a občas promícháme. Jde o to cukrový sirup zahřát na třetí stupeň, jak bylo uvedeno výše. Jakmile se na něj dostaneme, odstraníme hrnec z plotny a pustíme se do šlehání bílků. Z těch však nevyšleháváme klasický hustý sníh, ale vymícháme bílky spíše jen lehce, kdy má ještě sníh řidší konzistenci. Následně do něj začneme po dlouhém prameni zašlehávat horký sirup. Sníh se postupně zahřeje, což ničemu nevadí. Šleháme tak dlouho, dokud se nezbavíme veškerého sirupu a sníh nezchladne alespoň na teplotu lidského těla. Zda je „těsto” hotové, poznáte tak, že do něj nožem uděláte hlubší rýhu. Pokud se nezatáhne a zůstane bez hnutí, pracovali jste správně.

V poslední fázi do bílků zašleháme ještě moučkový cukr. Pusinky pak lépe drží tvar a mají ostřejší hrany. Případně bílky ještě dobarvíme potravinářským barvivem.

Cukrářský sáček nebo pistoli naplníme bílky s cukrem a na plech vyložený papírem na pečení vytlačujeme nejrůznější tvary. Neměly by však být větší než vlašský ořech a ideálně by měly být všechny stejně velké, aby se rovnoměrně pekly.

Připravit si můžeme rovnou dva plechy, které spolu vložíme do trouby vyhřáté na 100 stupňů Celsia. Pečeme, nebo spíše sušíme, zhruba 30 minut, prohodíme plechy a pečeme dalších třicet minut. Postup opakujeme tak dlouho, dokud nebudou pusinky pevné a nepůjdou lehce sundat z pečicího papíru. Hotové pusinky uchováváme v uzavíratelné nádobě.