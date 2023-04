Tyto fantastické šneky z listového těsta s božskou náplní zvládne upéct i dítě

Listové těsto je neuvěřitelně variabilní a rychle se s ním pracuje. Navíc jej zvládnou obložit i děti, takže spojíte příjemné s užitečným. Jak na božské šneky z listového těsta? Pojďte se s námi podívat na ty nejlepší a nejjednodušší náplně.

Honí vás mlsná, potřebujete rychlé pohoštění pro návštěvu, zobání k televizi, večeři, svačinu nebo svačinu na výlet? Pak vsaďte na šneky z listového těsta. Jsou ohromně chutné, hotové rychlostí blesku a jejich příprava je neuvěřitelně jednoduchá, proto můžete klidně do přípravy zapojit ratolesti. Navíc je listové těsto vhodná surovina, které sluší slaná i sladká náplň. Udělejte si ty nejlepší šneky z listového těsta! Poradíme vám, co do nich dát!

Šneky z listového těsta nejen k večeři

Náplň šneků může být skutečně jakákoliv. V drtivé většině je tou nejoblíbenější ta, která kopíruje chutě Itálie. Tušíte správně, jedná se o kombinaci rajčat, šunky, sýru a bylinek. Jak na to se podívejte ve videu:

Můžete použít klasický kečup, nebo kvalitní drcená rajčata. Ty bývají i s příměsí bylinek a česneku, takže se na pizzový základ rozhodně hodí. Mírně osolte, ale nemusíte moc, ostatní suroviny jsou slané dost. Čím kvalitnější šunku použijete, tím budou šneky lepší. Experimentovat ale můžete třeba i s mortadelou nebo slaninou. Slanina dodá šnekům lahodnou uzenou chuť. Bohatě zasypejte sýrem. Nabízí se samozřejmě strouhaná mozzarella, ale zvolit můžete i jiné sýry, které vám chutnají. Nezapomeňte ani na oregano a bazalku, ty by v žádném případě neměly chybět. Jakmile šneky zamotáte a vložíte do trouby, samotné pečení trvá jen 25 minut.

Zkuste slané šneky i s vůní Francie, budete mile překvapeni. Zdroj: Shuttersstock

Náplň do šneků z listového těsta s nádechem Francie

Zkusit můžete i jinou kombinaci. Je o malinko pracnější, ale přenese vás do voňavé Francie. Připravte si náplň z karamelizované cibule. Cibuli nechte zkaramelizovat na troše másla na pánvi a přidejte k ní čerstvý nebo sušený tymián. Nechte ji vychladnout. Na plát listového těsta rozetřete nebo rozložte plátky sýra s modrou plísní a zasypejte strouhanou goudou. Nakonec pokryjte vychladlou karamelizovanou cibulí, smotejte a dejte do trouby.

Vyměňte jablkový štrúdl za šněky s povidly. Uvidíte, že se po nich jen zapráší. Zdroj: Shutterstock

Šneky z listového těsta na sladko: povidla a mák

Kromě slané náplně listovému těstu sluší i náplň sladká a nemusí se nutně jednat o jablečný štrúdl. Zkuste náplň z máku a povidel a udělejte si rychlý zákusek ke kávě nebo dobrotu k snídani. Rychlou svačinku do školy malí jedlíci ocení také. Připravte si již rozválené listové těsto, pomažte jej vrstvou povidel a mákem svařeným v mléce. Přidat můžete i trochu cukru. Naplněný plát těsta zarolujte, rozkrájejte na šneky, potřete je rozšlehaným žloutkem a dejte péct.

