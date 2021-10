Luxusní snídaně pro líné: Za pár minut stvoříte delikatesu pro několik lidí

Kdo by neměl rád snídani do postele. Nikomu se ale nechce vstát z vyhřátých peřin a jít ji připravit. Dáme vám tipy na skvělé snídaně, které jsou hotové za pár minut a váš protějšek si na nich rozhodně pochutná. Zastavte se po ránu na chvíli a užijte si start do nového dne s jídlem, které vás nabije a dodá vám energii na celý den.

Snídaně je základ dne, který bychom si měli umět užít. Nadechněte se a za pomoci dobrého jídla a společnosti se připravte na každodenní stres. Vše budete zvládat lépe a s nadhledem. A co teprve taková víkendová snídaně pro celou rodinu nebo pro změnu ta romantická? Připravili jsme pro vás tipy na snídaně, které potěší každého a jsou hotové za pár minut.

Křupavá ciabatta

Dáváte přednost slanému nebo sladkému? Pokud slanému, pak připravte pro svou rodinu a přátele sobotní snídani v podobě plněné ciabatty. Skvělou volbou k naplnění jsou sušená rajčata, kozí sýr, rukola, pršut. Prostě vše, co má intenzivní chuť. Když si ji dobře připravíte, nebudete mít hlad až do oběda.

Palačinky s ovocem

Pokud si pochutnáte na sladkém, vsaďte na palačinky. Můžete si je připravit na milion způsobů. S marmeládou, nutelou, ovocným rozvarem, zakysanou smetanou či se zmrzlinou. Ideální je všechny dobroty vyskládat na stůl, nasmažit palačinky a každý si je ozdobí a namaže čím chce. Krásně si přitom s celou rodinou popovídáte a užijete společný čas.

Zdravá snídaně dokáže naše tělo správně nastartovat. S hubnutím se to nevylučuje. Zdroj: shutterstock.com

Jablka v županu

Pokud máte na podzim přebytek jablek, pak vyzkoušejte jablka v županu. Tato originální snídaně je skvělou víkendovou volbou. Je velmi chutná, vypadá dobře a složitě. Opak je ale pravdou, jablka v županu budete mít připravena za pár chvil. Stačí obalit jablečné plátky v těstíčku a dozlatova usmažit. Osušte je od tuku v ubrousku a podávejte v teplém stavu.

Tousty

Tousty si také jistě najdou své fanoušky. Ať už si je uděláte se šunkou a sýrem nebo máslem a marmeládou. Velmi chutný je i toust na francouzský způsob.

Vajíčka

Míchaná, volská oka, omeleta, na tvrdo i na hniličku, všechna jsou dokonalá, chutná a velmi oblíbená. Chcete-li si užít snídani jako v luxusním hotelu, tak si kromě vajíček připravte i párečky či slaninku. Pochutnáte si a nasytíte se na dlouhou dobu. Jde o ideální snídani, pokud vás čeká perný den nebo jste den předtím popíjeli.

Lákají ho míchaná vejce, nebo spíš celá snídaně? Zdroj: shutterstock.com

Ovesná kaše

Ovesná kaše na slaný způsob je dokonalá. Když ji navíc doladíte špenátem, houbami a ztraceným vejcem, gurmánský zážitek bude neskutečný. Samozřejmě je skvělá i s ovocem, medem, jogurtem či mlékem. Navíc jde o zdravou verzi snídaně, která obsahuje vlákninu, což svědčí vašemu trávicímu systému.

Mug cake

Minutkový dortík je skvělou volbou pro všechny, kteří se chtějí v chladném ránu zahřát. Jde o dezert plný energie upečený v hrnečku během několika minut. Ideální volba, když potřebujete nečekaně oslnit během pár chvil.

