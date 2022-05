Snídaně ideální pro ženy nad 50: Jsou rychlé, vynikající a pomůžou zhubnout

Říká se, že snídaně je základem dne. U lidí, kteří se snaží zhubnout, toto tvrzení platí dvojnásob. U žen po padesátce toužících shodit pár kilo pak rovnou trojnásob! U prvního jídla dne ovšem záleží na jeho složení a ne všechny potraviny jsou úplně vhodné. Víte, které snídaně výrazně ulehčují hubnutí?

Zdroje: prozeny.blesk.cz, bezhladoveni.cz, zeny.cz

Hubnutí po menopauze nebo v jejím průběhu může být u spousty žen nesmírně náročné. V těle totiž dochází k celé řadě změn, které ovlivňují celý organismus. Mohou se objevit problémy s klouby, návaly horka a nezřídka dochází také k přibírání na váze. Právě kila navíc se pak velký počet žen snaží shodit, ale naráží na zásadní problém – ať dělají, co dělají, kila prostě ne a ne jít dolů. Důležitý je nejen pohyb a vyvážená strava, ale také konzumace potravin obsahujících látky, po kterých ženské tělo po padesátce touží, ale málokdy se mu jich dostává.

Hubnutí po padesátce

Na shazování váhy po padesátce má vliv spousta faktorů. V důsledku menopauzy dochází ke zpomalování metabolismu, tělo spaluje mnohem méně kalorií a v určitém věku lidské tělo ztrácí svou schopnost využívat glukózu tak dobře jako dříve. Cukr přijatý z potravy se tak ukládá mnohem snáze.

Naštěstí lze ale hubnutí po 50 značně usnadnit. Důležitá je pochopitelně pravidelná a vyvážená strava, dostatek pohybu, spánku a také dodržování pitného režimu. S jídlem je to ale přece jen o trochu složitější. Je třeba do jídelníčku zařadit ty potraviny, které jsou bohaté na bílkoviny a fytoestrogeny. Zatímco bílkoviny zasytí na poměrně dlouhou dobu, fytoestrogeny napomáhají potlačovat příznaky menopauzy. Mezi potraviny bohaté na fytoestrogeny patří například jáhly, pohanka, hrách, lněná semínka, anebo ořechy a chia semínka.

Doporučuje se také zvýšit příjem vlákniny. Omezte konzumaci cukru, alkoholu, tučných a mastných jídel a slazených nápojů. Jezte hodně čerstvého ovoce a zeleniny.

Snídaně pro ženy po padesátce

A protože je při hubnutí nejdůležitější kvalitní snídaně, měla by být složená právě hlavně z bílkovin a fytoestrogenů. Podívejte se na několik receptů na plnohodnotná první jídla dne, která zmírňují příznaky menopauzy, napomáhají předcházet nabírání na váze a jsou skvělým pomocníkem při shazování nadbytečných kilogramů.

Bylinková frittata

Frittata zasytí na dlouhou dobu a přitom je krásně lehká díky bylinkám. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

75 gramů čerstvých bylinek (bazalka, šalvěj, fenykl, rukola…)

3 vejce

25 mililitrů mléka

10 gramů másla

pepř

Postup:

Čerstvé bylinky s výjimkou šalvěje nasekáme najemno a na pánvi si na mírném plameni rozehřejeme máslo. Lístky šalvěje vložíme do pánve a zlehka je opékáme asi pět minut. Poté přidáme zbytek bylin a ještě chvíli restujeme na másle. V menší míse si rozšleháme vajíčka s mlékem a špetkou pepře a nalijeme je do pánve na bylinky. Frittatu smažíme do doby, než bude zespod krásně hnědá, poté ji otočíme a necháme ji opéct ještě z druhé strany. A je hotovo!

Pohanková kaše

Pohankovou kaši servírujte se svým oblíbeným ovocem. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

100 gramů pohanky

2 hrnky mléka

špetku soli

1 lžičku skořice

1 lžičku javorového sirupu

Postup:

Pohanku je lepší si den předem namočit, aby byla rychleji uvařená. Ráno pak slijeme vodu, v kastrůlku pohanku zalijeme mlékem, přidáme špetku soli, skořici a také javorový sirup. Všechno společně vaříme do doby, než kaše krásně zhoustne. Hotovou kaši podáváme jen tak, anebo například s oblíbeným druhem ovoce a mandlemi.

Voňavé banánové lívance

Banánové lívance chutnají božsky. A můžete je připravit i dětem, které si je zamilují. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

100 mililitrů mléka (ideálně mandlového)

2 zralé banány

100 gramů moučky z ovesných vloček

1 lžičku prášku do pečiva

špetku soli

olej

Postup:

V první řadě si oloupané banány vidličkou rozmačkáme na kaši. Pak k nim přilijeme mléko a směs dobře promícháme. Přidáme moučku z ovesných vloček, prášek do pečiva a sůl a všechno společně krátce projedeme mixérem. Na pánvi rozehřejeme trochu oleje, v ideálním případě kokosového, a smažíme na něm z těsta jednotlivé lívanečky. Podáváme je přelité javorovým sirupem nebo bílým jogurtem a dozdobené oblíbeným ovocem.