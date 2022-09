Jak vyšlehat dokonalý sníh z bílků: Trik šéfkuchaře s jedlou sodou

Sníh z bílků je nepostradatelnou složkou mnoha sladkých i slaných jídel. Pokud je správně ušlehaný, perfektně nakypří každé těsto, kterému tak dodá lepší konzistenci a jemnější chuť. A k tomu vám pomůže nepostradatelná surovina jménem jedlá soda.

Že je jedlá soda všestranným pomocníkem, je známá věc. Ale znáte i trik zkušených kuchařů, kdy vám tento bílý prášek zajistí dokonalý sníh z bílků? Prozradíme vám ho! Jde o osvědčenou radu, která vás nikdy nezklame. Vaše pokrmy s ním budou nadýchané jako obláček, úžasně vláčné a naprosto neodolatelné. Uvidíte, že sklidíte úspěch. Záleží však i na dalších podstatných detailech.

Základem je správný výběr vajec

Zrovna v případě výroby sněhu z bílků je velice důležitá čerstvost vajec. Vždy je nejlepší mít vajíčka co nejčerstvější, protože jejich bílek po rozklepnutí drží mnohem lépe tvar, a to díky vyššímu obsahu bílkovin. Protože časem ubývají, mají starší vajíčka bílek mnohem řidší. A to je důvod, proč nejdou dokonale vyšlehat do tuhého sněhu. Pokud doma jiná vejce nemáte, můžete použít malou vychytávku, kdy k bílkům přidáte 1 kávovou lžičku vody. Výsledkem bude dvojnásobné množství našlehaného sněhu.

V případě výroby sněhu z bílků je velice důležitá čerstvost vajec. Zdroj: Shutterstock

Nikdy nepoužívejte vejce z lednice

Na kvalitě sněhu se odráží i správná teplota použitých vajec. Pokud budete používat vejce z chladničky, nechte je alespoň 1 hodinu odpočívat při pokojové teplotě. Půjdou vám mnohem lépe vyšlehat, protože do sebe naberou mnohem víc vzduchu.

Bílek od žloutku dokonale oddělte

Tuhost sněhu vám může narušit i nepatrný kousek žloutku, který se přimíchá k bílkům. Proto je nutné jejich pečlivé a striktní oddělení. Připravte si dvě misky a o horní hranu jedné z nich vejce rozklepněte v půlce. Nechte nad ní pomalu vytékat bílek ze skořápky a poté postupně přelévejte žloutek z jedné poloviny skořápky do druhé, až bude s minimálním obalem bílku. Raději použijte na každé rozklepnuté vajíčko zvláštní nádobu, abyste si případně nepoškodily čisté bílky.

Profesionálové radí na nadýchaný sníh jedlou sodu

Chcete mít sníh z bílků neuvěřitelně lehký a zároveň nadýchaný? Dejte do něj při šlehání špetku jedlé sody. Sníh bude zaručeně tuhý a lehce krémový.

A další pomocníci?

Stabilnější základ a lepší konzistenci dodá sněhu i trochu krupicového cukru. Moučkový cukr není vhodný, protože často obsahuje různé příměsi, které dokonalému vyšlehání a náležité hustotě brání. A jak cukr přidat, aby vše fungovalo? Nejprve na začátku šlehání přidejte jen špetku či půl dávky, a jakmile zůstávají stát na povrchu špičky sněhu, dodejte za stálého míchání zbylý cukr. Nejprve hmota lehce zřídne, tak se nelekejte, ale postupně bude houstnout. V případě, že budete sníh vmíchávat do těsta na slané pokrmy, zvolte místo cukru špetku soli, dosáhnete stejného efektu.

Jak má vypadat dobře vyšlehaný sníh z bílků

Využijte jednoduchý trik. Vytáhněte prudce metlu z našlehaného sněhu, a pokud se špička nezřítí, ale pěkně pevně stojí a neohýbá se, máte hotovo. Nebo můžete zkusit otočit nádobu se sněhem dnem vzhůru, když zůstane sníh uvnitř, je to známka toho, že má správnou konzistenci.

Využijte jednoduchý trik. Vytáhněte prudce metlu z našlehaného sněhu, a pokud se špička nezřítí, ale pěkně pevně stojí a neohýbá se, máte hotovo. Zdroj: Shutterstock

Pozor na přešlehání

Jakmile má sníh správnou tuhost, přestaňte se šleháním, došlo by totiž k postupnému zvlhčování a řídnutí.

