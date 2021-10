Spadaná jablka můžete ještě skvěle využít. Toto je přehled způsobů, co s nimi

Posbírali jste jablka spadená pod stromy a potřebujete je zpracovat? Inspirujte se, jak potlučená padaná jablka využít. Jablíčka popadaná na zem nejsou na vyhození, to je jasné. Jen už nebudou dobrá čerstvá a o jejich uskladnění nemůže být řeč. Padané ovoce je potřeba okamžitě zpracovat, protože jinak se začne rychle kazit. Na co se taková jablka hodí?

Využijte spadaná jablka na výrobu pektinu

Padaná jablíčka bývají často ještě nezralá, to ale nevadí. Naopak v pokrmech je taková kyselkavost vítaná a cukr můžete kdykoliv přidat, abyste byli s konečnou chutí opravdu spokojeni. Jakákoli jablka můžete povařit na pektin, který můžete použít do jiných ovocných džemů místo želírovací složky. Je to přírodní způsob, jak připravit džem, nejde o nějakou náhražku, ale o původní postup, jakým se džemy dělaly. Očištěná pokrájená jablka bez slupek a jádřinců vařte ve vodě. Na 1 kg jablek použijte 300 ml vody. V pokličkou zakrytém hrnci přiveďte rychle k varu, stáhněte teplotu na minimum a vařte dalších čtyřicet minut.

Padaná jablka je potřeba zpracovat rychle. Zdroj: Herr.Stock/ Shutterstock.com

Povidla ze spadaných jablek použijete na pečení v zimě

Jablka můžete také jednoduše zpracovat na povidla. K jejich přípravě nebudete potřebovat nic jiného než očištěná pokrájená jablíčka a pár lžic vody. Zahřívejte, míchejte, odpařujte, tak aby se jablka úplně rozvařila a šťáva zcela odpařila. I když se povidla maličko přichytí, tak to většinou nevadí. Budou mít mírně karamelizovanou chuť, ale to nebývá na škodu, pokud to opravdu nepřeženete.

Spadaná jablíčka poslouží dobře na křížaly

Padaná jablka se rozhodně hodí na sušení. U křížal je skutečně jedno, zdali jsou z krásných jablek, anebo z těch potlučených. Nepěkné části odstraňte a nakrájejte na tenká kolečka či měsíčky. Pokud chcete, aby si křížaly z jablek zachovaly světlou barvu, namočte je na pár minut do vody se lžicí octa nebo s citronovou šťávou. Vyjměte, nechejte okapat nebo osušte utěrkou. V sušičce či troubě pomalu sušte na nízkou teplotu.

Aby jablka neztmavla namočte je před sušením do vody s citronovu šťávou. Zdroj: profimedia.cz

Upečte ze spadených jablek, co máte rádi

Z padaných jablek můžete také samozřejmě upéct něco dobrého. Oblíbený je převrácený koláč, kdy jablka mírně zkaramelizují. Ale i do jiných buchet a koláčů jsou padaná jablka vhodná.

Padaná jablka jsou skvělá na pečení. Zdroj: Shutterstock

