Špagety carbonara podle Tetovaného šéfa: Fantastické a hotové bleskem

Špagety carbonara patří mezi vůbec nejchutnější a nejrychleji hotové pokrmy. I přesto se ale během jejich vaření mnozí dopouštějí základních chyb a připravené jídlo má pak k pravé italské specialitě velmi daleko. Až se příště rozhodnete špagety cabronara uvařit, vsaďte na původní recept a přesvědčte se o jeho kvalitách.

Zdroje: YouTube.com, kucharkaprodceru.cz, lacucinaitaliana.com

Pokrmy z těstovin jsou rychle hotové, jsou snadné na přípravu a výsledek je takřka vždy uspokojivý. I proto jsou mezi všemi tolik oblíbené. Co se časové náročnosti týče, s přehledem vítězí špagety carbonara. Jejich celková příprava totiž trvá prakticky stejně dlouho jako samotné vaření špaget ve vodě.

Špagety carbonara a jejich původ

O tom, kde a za jakých okolností se špagety carbonara vzaly, se vede mnoho diskuzí. Většina lidí se ale přiklání k tomu, že se poprvé začaly připravovat v Itálii v průběhu 19. století a staly se velmi populární hlavně mezi muži pracujícími v dolech. Tomu by ostatně odpovídal i jejich název. Slovo carbonaro totiž znamená „muž, který pálí uhlí”. I proto se v českých kuchařkách u špaget carbonara objevuje často název špagety po uhlířsku. Pokrm připravený z těstovin, vajec, slanina a sýra měl tvrdě pracujícím mužům dodat energii a sílu na celý den. Pravý původ tohoto pokrmu ale zůstává nejasný.

Na carbonara padne jen pět surovin. Zdroj: Tatiana Bralnina/Shutterstock.com

Špagety carbonara po Česku

Z Itálie se recept rychle rozšířil do celého světa, kde si jej potom každý národ upravoval k obrazu svému, a to včetně Česka. Češi začali do špaget carbonara přidávat například smetanu, která pokrmu ubírá jeho pověstnou chuť, tradiční pancettu nahradili klasickou českou slaninou, sýr pecorino eidamem a z nějakého důvodu špagety často míchali taky s osmaženou cibulí a česnekem. Jistě, takto připravené těstoviny rozhodně nechutnají nijak špatně, od originálních (a také podstatně jednodušších) špaget carbonara se značně liší. A to ne v pozitivním smyslu slova.

Originální špagety carbonara podle Tetovaného šéfa

Zapomeňte tedy na smetanu, česnek, cibuli a klasickou slaninu a připravte si špagety carbonara tak, jak je připravují Italové už více jak sto let. Budete potřebovat jen pár ingrediencí.

Nejdříve postavte na sporák hrnec s dostatečným množstvím vody na vaření těstovin. Vodu osolte a než začne vřít, začněte si připravovat omáčku. Do menší mísy vyklepněte dvě celá vejce a přidejte k nim jeden žloutek. Vejce opepřete, rozkvrdlejte a nastrouhejte do nich najemno asi 30 gramů sýru pecorino. Zamíchejte a dejte vaječnou směs na chvíli stranou.

Správně připravené špagety carbonara jsou krásně jemné. Vajíčka nesmí být sražená. Zdroj: MariaKovaleva/Shutterstock.com

Následně dejte špagety vařit do vroucí vody. Než se uvaří, nakrájejte si 50 gramů pancetty a nechte ji vypéct v hlubší pánvi na pár kapkách olivového oleje. Nakonec vmíchejte do vaječné směsi asi 2 lžíce vody z uvařených těstovin, špagety slijte a přendejte je do ještě lehce horké pánve ke slanině. Zalijte je vejci se sýrem a dobře promíchejte. Vajíčka v důsledku tepla lehce zatuhnou, sýr se rozteče a dohromady vytvoří sametovou omáčku, která krásně obalí špagety. A můžete servírovat. Na talíři je dobré špagety posypat ještě trochou sýru a zakápnout olivovým olejem. Na podrobný postup se podívejte ve videu.