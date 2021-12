Bleskové špagety podle Pohlreicha: Jednoduché a skvělé řešení, když nemáte čas

Připravit jednoduchý a rychlý pokrm není žádný problém, vykouzlit ale rychle a snadno oběd nebo večeři, která navíc skvěle chutná, už může být poněkud tvrdším oříškem. Stačí však jen několik málo surovin, balík oblíbených těstovin a úžasné jídlo, za nějž by se nestyděli ani šéfkuchaři v pětihvězdičkových restauracích, může být během chvilky na vašem stolem. Zkuste si připravit špagety s domácím pestem podle Zdeňka Pohlreicha.

Zná to asi každý. Po dlouhém dni stráveném v práci vyvstává otázka, co připravit k večeři. Hlavně aby byl pokrm rychle uvařený, ideálně vyšel jen na pár korun a zároveň byl chutný. Spousta lidí pak ale nemůže přijít na recept, který by splňoval všechna kritéria, a tak skončí u obloženého chleba či míchaných vajíček. Vykouzlit nejen úžasnou večeři, ale i rychlý oběd přitom není žádným náročným úkolem a postačí k němu jen několik málo surovin.

Těstoviny v hlavní roli

Když přijde řeč na rychle připravený pokrm, mnohé napadne vaření těstovin. Ty jsou totiž naprosto univerzální potravinou, kterou lze upravit na několik způsobů a vnést do nich úžasnou chuť s pomocí nejrůznějších omáček. Nejznámějšími omáčkami jsou pravděpodobně rajčatová a také sýrová. Rajčatovou omáčku zná snad každý. Na její přípravu postačí plechovka drcených rajčat, trocha bazalky, olivový olej, cibule a česnek. Je skvělá a hlavně rychle hotová, jenže už poněkud zevšedněla a svou chutí už takřka nikoho nepřekvapí. Na druhou stranu sýrová omáčka je neuvěřitelně lahodná, avšak těžká, kvůli čemuž se její konzumace, hlavně pak ve večerních hodinách, tak úplně nehodí. Zkuste to tedy jinak a k těstovinám si doma připravte domácí pesto! Je to snadné.

Špagety s pestem podle Zdeňka Pohlreicha

Špagety s pestem genovese jsou velmi populární a nesmírně snadné. Zdroj: Shutterstock

Budete potřebovat:

1 balení špaget

2 hrsti čerstvé bazalky

1 větší stroužek česneku

2 větší lístky hladkolisté petržele (není nutné)

1 lžíci piniových oříšků

2 lžíce strouhaného parmezánu

2 lžíce olivového oleje

pár kapek vinného octa

sůl

Postup:

Těstoviny dáme vařit do vroucí vody podle návodu na obalu a pustíme se do přípravy bazalkového pesta. Do mixéru vložíme bazalku, česnek, piniové oříšky, parmezán, olivový olej a všechno lehce osolíme. Aby bylo pesto krásně zelené, můžeme do něj přidat ještě pár lístků hladkolisté petržele a kápnout do něj skutečně malinké množství vinného octa. Všechno společně promixujeme tak, aby vzniklo husté zelené pesto.

Pesto obsahuje pár surovin a na přípravu zabere jen několik málo vteřin. Zdroj: Shutterstock

Uvařené těstoviny scedíme, avšak neslijeme z nich všechnu vodu. Je žádoucí, aby v nich nepatrné množství vody zůstalo. Těstoviny s pestem se díky vodě budou lépe míchat. Do ještě horkých těstovin vmícháme zelené pesto a podáváme. Na talíři naservírované těstoviny ještě můžeme dozdobit lístkem bazalky a plátkem parmezánu.

TIP: Těstoviny můžeme ještě doplnit opečenými cherry rajčaty. Postačí je jen omýt a naskládat na olejem potřený plech. Následně zakápnout ještě trochou olivového oleje, zlehka osolit a opepřit a vložit do trouby vyhřáté na 220 °C na 20 až 30 minut. Po upečení by rajčata měla být popraskaná a lehce opečená dohněda. Pečená rajčata můžete vmíchat přímo do těstovin, nebo jimi jen pokrm zasypat.