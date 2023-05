Špalíčky z piškotového těsta podle Nadi Konvalinkové. Jsou nadýchané a famózní

Pokud už máte plné zuby různých litých buchet a koláčů, zkuste si připravit úžasné kokosové špalíčky. Dopustit na ně nedá ani herečka Naďa Konvalinková, která je pravidelně připravuje pro své hosty. Jsou rychle hotové, snadné na přípravu a rozhodně všechny u stolu nadchnou.

Zdroje: YouTube.com, regiony.rozhlas.cz

Kokosové špalíčky z piškotového těsta jsou skvělým moučníkem, který je na rozdíl od různých buchet a koláčů velmi nápaditý a rozhodně originální. K tomu všemu je velmi jednoduchý na přípravu, která je také velmi zábavná. Rozhodně při ní můžete zaměstnat i děti.

Kombinaci lehoučkého korpusu, čokolády a kokosu nikdo neodolá. Zdroj: Shutterstock

Kokosové špalíčky podle Nadi Konvalinkové

Těsto na kokosové špalíčky je velmi rychle hotové i upečené. Trochu více práce sice vyžaduje jeho následné krájení a obalování v čokoládě a kokosu. Rozhodně ale snažení stojí za to. Odměnou je totiž naprosto fantastický moučník.

Podrobný postup najdete ve videu:

Piškotové těsto

Nachystejte si dostatečně velkou mísu, vyklepněte do ní 1 vejce a přidejte k němu 200 gramů moučkového cukru, 1 lžíci medu a 50 gramů povoleného másla. Všechno společně asi 5 minut míchejte, dokud vám nevznikne lehká pěna. Do ní přilijte 200 mililitrů mléka a za stálého šlehání přisypte do těsta také 300 gramů polohrubé mouky, kterou předem smíchejte s 1 sáčkem prášku do pečiva.

Hotové těsto nalijte do sádlem vymazaného a strouhaným kokosem vysypaného hlubšího plechu, rovnoměrně jej rozetřete a dejte péct do trouby vyhřáté na 180 stupňů Celsia na asi 25 minut. Upečený korpus nechte vychladnout a pak jej nařežte na malé obdélníčky nebo čtverečky.

Těsto namočené v čokoládě obalujte v kokosu. Zdroj: Shutterstock

Čokoládová poleva

Obdélníčky budete následně obalovat v čokoládové polevě. Na tu smíchejte v rendlíku 300 gramů moučkového cukru, 250 gramů másla, 50 gramů hořkého kakaa a 5 lžic mléka. Všechno společně postavte do vodní lázně a vyčkejte, dokud se máslo nerozpustí a všechny ingredience se nespojí v hladkou polevu. Až se tak stane, můžete do polevy pro výraznější chuť nalít ještě 200 mililitrů rumu. Pokud ovšem plánujete kokosové špalíčky servírovat i dětem, rum zcela vynechte.

Špalíčky z těsta postupně napichujte na vidličku a celé je namáčejte do čokoládové polevy. Ihned poté je obalujte ve strouhaném kokosu. Vložte je na chvíli do chladničky, aby poleva dobře zatuhla, a můžete servírovat.

TIP: Kokosové špalíčky jsou skvělým moučníkem, ale i netradičním vánočním cukrovím. Rozhodně se tedy vyplatí je připravovat i na Vánoce.