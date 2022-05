Španělský ptáček podle Rettigové: Citronovou kůrou ho dováděla k dokonalosti

Hovězí plátek a v něm zabalená okurka, vajíčko a párek se slaninou. Podává se dušený v omáčce s rýží nebo knedlíkem. Španělský ptáček patří mezi naše tradiční pokrmy. Vyzkoušejte s námi recept stejného jména, který se mu však vůbec nepodobá.

I když má jihoevropský název, ve Španělsku se tento pokrm běžně nepřipravuje. Ovšem svůj původ zde možná má, protože podobné jídlo - telecí závitky s nádivkou - připravovali španělští kuchaři na vídeňském dvoře Rudolfa II. Dnešní podoba španělského ptáčku byla normována v 50. letech minulého století, kdy soudruzi ve veřejném stravování nařídili nejen váhu hovězího masa, ale čím a jak se bude plnit. Předtím, zhruba na přelomu 19. a 20. století se španělský ptáček připravoval naplněný cibulí, žemlí, máslem se sardelkou případně masovou sekaninou.

Takto známe španělské ptáčky dnes. Zdroj: Profimedia

Podle Magdaleny Dobromily

Možná vás to překvapí, ale recept na španělské ptáčky v kuchařce od Magdaleny Dobromily Rettigové je zcela odlišný. Pojmenovala tak mleté maso zabalené v zelném listu. Citronovou kůru, kterou do něj přidávala, jídlo nejen dokonale chuťově doplnila, ale díky tomu prý maso drželo pohromadě s ostatními ingrediencemi. Vyzkoušejte její recept, který jsme z tehdejšího stylu přepracovali do dnešní podoby.



Španělský ptáček podle Magdaleny Dobromily Rettigové

Suroviny:

500 g vepřového mletého masa

2 vejce

250 ml smetany

strouhanka ze 2 housek

citronová kůra

nové koření

hřebíček

sůl

hlávka zelí

máslo

Masovou směs zabalte do zelných listů. Zdroj: Profimedia

Postup:

Mleté maso v míse smíchejte s vejci, polovinou smetany a strouhankou. Přidejte čerstvě nastrouhanou citronovou kůru, nové koření, hřebíček a osolte.

Hlávku zelí uvařte a pak rozeberte na listy. Do každého listu zabalte váleček masové směsi a ovažte nití, aby se nerozbalovaly.

Osmahněte je na másle a poté naskládejte do zapékací mísy. Zalijte zbytkem smetany a zapečte ve vyhřáté troubě na 180 °C asi 20 minut.

Závitek pečlivě omotejte nití. Zdroj: Profimedia

