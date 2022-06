Chytré triky, jak opéct špekáček na ohni a udělat z něj delikatesu

Myslíte, že všichni vědí, jak se správně opékají špekáčky? Zlatá doba trampingu dávno pominula a na chatách a chalupách častěji narazíte na gril než na ohniště. Jak správně připravit špekáček na ohni? Není to nic složitého, přesto mnozí tápou.

Zdroje: www.nasdum.eu, muzemejistzdraveji.cz

Špekáček musí být špekatý

Ještě nedávno jste mohli najít ve špekáčku ledacos, ale zboží označené tímto názvem už musí splňovat určité normy. Špekáček musí obsahovat maso ze sedmdesáti procent, špeku je dvacet procent a deset zůstává na koření se sádlem a troškou vody. Různé firmy samozřejmě míchají i různá další dochucovadla či suroviny, ale kvalitní špekáček nepotřebuje víc, než zmíněné maso se špekem a trochou koření. Masová chuť společně s mastným špekem dodává tomuto masnému výrobku charakteristickou chuť a také ideální složení pro opékání na ohni.

Zvolíte-li dietní variantu, pak nikdy nedosáhnete opravdové chuti špekáčku. Samozřejmě každý máme důvody proč a jak se stravujeme, nicméně nečekejte zázraky od nedostatečně masitých či špekových masných výrobků.

Špekáčky můžete opékat i na roštu. Zdroj: Profimedia

Špekáček dělaný na ohni musí být správně nařezaný

Jak na to? Základem je správné naříznutí. Do kříže se naříznou oba konce špekáčku, z každé strany zhruba do třetiny. Dejte si pozor u dlouhých špekáčků, tam je lepší pravidlo třetin nedodržovat, jelikož se mohou kousky snadněji odlomit, na druhou stranu bývají krásně vypečené.

Zářezy je možné také udělat po stranách, ale není to nutné. Mnohem důležitější je, aby bylo možné špekáček dobře napíchnout na proutek nebo vidlici.

Špekáčky je nutné držete nad ohněm, nikoli v plamenech. Zdroj: Profimedia

Na ohni se špekáčkem nikam nespěchejte

Opékat se skutečně má tak, jak vám to říkala maminka či babička. Pomalu, zhruba 10 cm nad ohněm, nikoli přímo v plamenech.

Tohoto nešvaru se dopouštějí hlavně děti, které už se nemohou dočkat, ale všichni víme, jak to obyčejně dopadá. Černé kousky jsou skutečně nevhodné, karcinogenní a takto spálené pokrmy se rozhodně nedoporučuje konzumovat nikomu, natož dětem.