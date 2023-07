Triky se špekáčkem: Takhle ho nařízněte, bude uvnitř krásně propečený a šťavnatý

Milujete pochoutku českého léta jménem špekáček? Máme pro vás triky, jak správně na jeho opékání, a také, jak si ho nařezat, aby měl dokonalou chuť.

Letní prázdniny v našich končinách by se jen těžko obešly bez opékání buřtů. Často se jedná o idylickou pochoutku udělanou přímo v přírodě, kde chutná nejlépe! Pokud si myslíte, že se na opékání buřtů nedá nic pokazit, jste na omylu. Správná technika opékání a nakrájení uzeniny je totiž základ k tomu nejlepšímu výsledku.

Jak můžete nařezávat špekáček? Podívejte se na následující video:

Zvenčí černý, uvnitř syrový? Chyba!

Právě tato chyba je jednou z nejčastějších a měli byste se jí vyvarovat. Jde totiž o to, abyste si pochutnali a opékání si náležitě užili. Dokonce u toho můžete být kreativní a nařezat špekáčky hned na několik způsobů. Pokud tedy budete postupovat správně, jistě se dočkáte propečené delikatesy plné lahodné šťávy. Jak tedy na to?

Vždy jen kvalitní uzenina

Držte se pravidla, že základem je vždy dobře vybraný špekáček, který je jen kvalitní výroby. Zcela jistě by měl být ze 70 % z kvalitního masa, z 20 % špeku a z 10 % vody. Uzenina by měla obsahovat i jistý podíl sádla a základní koření. Určitě by neměl být doplněn lepkem a škrobem. Nejlépe nakupujte u prověřených farmářů.

Klasický ježek na špekáčku vypadá krásně. Zdroj: profimedia.cz

Jak správně opékat

Abyste neměli ve výsledku z buřta černou nevypečenou briketu, vyhýbejte se žhavým plamenům a kouři. Správně se špekáček opéká v teple horkého vzduchu. Jedině tak dosáhnete dokonale propečené a vypečené pochoutky. Proto vždy opékejte buřty zhruba 10 cm od vrcholků plamenů, díky tomu vám nikdy nezčerná. Doba opékání dle velikosti trvá něco kolem 15 minut. Průběžně buřty otáčejte, aby se propékaly rovnoměrně ze všech stran. Díky tomu dosáhnete zlatavého odstínu.

Vychytávka na závěr

Těsně před dokončením opékání přibližte uzeninu na krátký čas k plamenům ze všech stran. Díky tomu se naříznuté části zapečou a špekáček bude dokonale křupavý. A jak můžete buřty nařezat?

Klasikou je ježek

K nařezávání buřtů používejte vždy dostatečně ostrý nůž, bude se vám nejen lépe pracovat, ale uzeninu nevzhledně nepotrháte. Na každém buřtu udělejte drobné mřížky, které budou ve výsledku báječně křupavé. Pozor však na přímý oheň, aby se naříznuté kosočtverce či obdélníky nespálily.

Atraktivní řez do spirály

I tento způsob je velice jednoduchý, ale vypadá o něco zajímavěji. Stačí, když u špičky buřta zaříznete nůž a jedním řezem jej postupně obkroužíte až na druhý konec. Výhodné je v tomto případě napíchnout buřta skrz špičky.

Nemusíte nařezat buřta jen klasickým způsobem. Zdroj: profimedia.cz

Spirála na druhou

Předchozí řez „kolem dokola“ můžete ještě „vytunit“. Jakmile budete mít výše popsaný řez hotový, nařízněte špekáček stejným způsobem, jen však kolmo k prvnímu řezu. Uzenina se při opékání krásně otevře.

Řízněte chobotnici

Takto naříznutý špekáček milují obzvláště děti! Jednoduše nařízněte jednu špičku příčně do mřížky a po obvodu udělejte pár mělkých zářezů. Vznikne vám tak hlava chobotnice. Druhý konec nařízněte jako klasického „ježka“, jen více hlouběji, vzniknou tak chapadla. Špekáček napíchněte v horní části, kde je pomyslná hlava.

