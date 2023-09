Dělají se u vás doma špekové knedlíky se zelím nebo na ně jen se zálibou vzpomínáte? Připravte si je třeba dneska. Je to jídlo jednoduché, rychlé i docela levné. Navíc jej můžete trošku zmodernizovat, když uděláte zelí z cukety.

Voňavé špekové knedlíky a lahodně kyselé zelí

Špekové knedlíky se zelím rozhodně nejsou jen pochoutkou pro chudé, ale také večeří, kterou nepohrdnou milovníci nejen voňavého špíčku, ale také sladkokyselého zelí. Modernější pojetí nabízí také levnou variantu cuketového nebo dýňového zelí, které rozhodně stojí za to vyzkoušet. Příprava je velmi jednoduchá a významně rychlejší než u klasického zelí.

Pokud by vás zajímalo, jak připravit cuketové zelí do zásoby na celý rok, podívejte se zde na to, jak jej zavařit. Tento a mnohé další příspěvky najdete na kanále Toprecepty:

Cuketové zelí uvaříte v mžiku

Cuketové zelí si můžete doma připravit snadno za pár minut, protože cukety není nutné dlouho tepelně zpracovávat. Ba naopak, je to otázkou několika minut. Začněte tím, že nakrájíte najemno cibuli. Osmahněte ji na trošce sádla do zlatova a přidejte nahrubo nastrouhanou cuketu.

close info Profimedia zoom_in Nahrubo nastrouhané cukety či dýně lze připravit také jako kyselé zelí.

U mladých cuket můžete nastrouhat celý plod, starší velké cukety je třeba rozkrojit, vybrat jádřinec, zbavit cuketu slupky a nastrouhat.

Cibuli s cuketou podlijte troškou vody a na mírném žáru přiveďte k varu. Přidejte trošku mouky, aby se hmota jen spojila, dochuťte cukrem, octem a solí. Vyzkoušejte, zda je zelí dostatečně provařené a můžete hned podávat.

Pokud váháte, jak dlouho vařit - cuketa rozhodně nepotřebuje dlouhé vaření, dá se jíst nastrouhaná na tenké plátky i syrová. Pokud máte přerostlé cukety, které jsou plné vody, můžete je po nastrouhání také posolit a nechat pustit vodu, ale není to nutné.

Jak na špekové knedlíky?

Je to docela jednoduché. V míse smíchejte na kostky nakrájených 300 g staršího pečiva, 150 g na kostky nakrájeného bůčku, špeku nebo škvarků, 50 g změklého másla, 75 ml mléka, 2 rozklepnutá vejce, 2 lžíce nasekané petrželky nebo jiné zelené bylinky a 1 lžíci soli.

Smícháním vznikne hustá hmota, kterou ještě nechte asi 20 minut uležet, a pak z ní mokrýma rukama vytvarujte koule nebo šišky podle vašich představ.

Vložte je do vroucí osolené vody a vařte až dokud nevyplavou na povrch. Knedlíky o průměru 10 cm je třeba vařit zhruba 12 minut.

A to je vše. Knedlíky nakrájejte nebo rozkrojte uprostřed a podávejte se zelím. Pokud vám pár kousků bůčku zůstalo, můžete jej nakrájet na jemné proužky nebo kostičky, osmahnout nasucho na horké pánvi a posypat jimi jídlo na talíři. Hotová pastva pro vaše smysly a přitom jednoduchá a chutná večeře.



