Lebeda: Naši předci z ní dělaly falešný špenát. Jemný a zdravější než pravý

Když vaši zahradu obroste lebeda, těžko ji vymýtíte. Nicméně existuje způsob, jak z tohoto plevelu mít i užitek.

Lebeda je nezmar. Jakmile někde „zapustí kořínek“, většinou se rychle množí. A pak už ji nestíháte vytrhávat. Můžete na ni narazit všude, kde je výživná a vlhká půda – na zahradách, rumištích, podél cest nebo také s oblibou „okupuje“ smetiště či přilehlé části kompostu.

Na Ukrajině je lebeda postní jídlo

Naštěstí tahle planá rostlinka nemá hluboké kořeny a z půdy ji dostanete poměrně snadno. Zajímavé je, že lebeda má docela bohatou historii a už ve středověku patřila k četným, nicméně i váženým plodinám. Naši předkové si z jejich listů připravovali saláty nebo se konzumovala podobně jako dnes špenát. Například na Ukrajině se dodnes z lebedy a česneku vaří postní jídlo, které se lidově nazývá natyna.

Skoro jako hrášek

Říká se, že mladé listy lebedy chuťově připomínají čerstvý hrášek. Proto se ještě dnes dávají jako přísada do polévek, salátů, omáček nebo se dokonce používají k dochucování masa. A aby toho nebylo málo, má lebeda své místo i v lidové medicíně. Její čerstvá nať dlouhá staletí pomáhala při záchvatech dny, střevním parazitům, kašli či nachlazení. Tento plevel se hojně využíval i v tehdejších domácích salonech krásy, kdy byl ceněn jako lék k redukci akné či ekzémů. Semena lebedy našla uplatnění jako první pomoc při zácpě.

Říká se, že mladé listy lebedy chuťově připomínají čerstvý hrášek. Zdroj: Profimedia

Zásobárna vitaminů a minerálů

Sečteno a podtrženo: ať už je lebeda rozpínavá jak chce, je pravda že si svůj „nájem“ u vás na zahradě odpracuje. Tedy – pokud jí dáte šanci. Berte to tak, že lebeda není jen otravný plevel, ale také zásobník vitaminů, který můžete kdykoliv použít.

V jejích listech najdete saponiny, vitaminy (C, B1, B2, B3 a E) a spoustu minerálů (za zmínku určitě stojí třeba hořčík, fosfor nebo železo). Další výhodou téhle rostliny je, že její lupení můžete průběžně otrhávat (a používat do jídel) a buďte si jisti, že zanedlouho vyraší nové. Mladé listy jsou křehké a ihned určené ke konzumaci. Starší kousky potřebují maličko podusit, aby změkly.

Lebeda není jen otravný plevel, ale také zásobník vitaminů, který můžete kdykoliv použít. V jejích listech najdete saponiny, vitaminy (C, B1, B2, B3 a E) a spoustu minerálů (za zmínku určitě stojí třeba hořčík, fosfor nebo železo). Zdroj: Profimedia

Falešný špenát z lebedy

Jak už jsme psali, lebeda je výživná a po staletí se z ní dělá falešný špenát. Vyzkoušejte ho i vy.



Co potřebujete:

0,5 kg lebedy zahradní

1 cibuli

stroužek česneku

100 g másla

2 lžíce hladké mouky

trochu pepře a soli.

Jak na to:

Listy lebedy vložte do kastrolu, zalijte vodou a vařte 15 minut. Poté je sceďte a rozmixujte tyčovým mixérem. Mezitím si připravte cibulovou jíšku, která dodá pokrmu hustější konzistenci i jemnější šmak. Stačí, když cibuli nasekáte nadrobno, osmahnete na másle, poprášíte moukou a orestujtete. Ve finále do jíšky přidejte lebedu, smetanu, nadrcený česnek, sůl a pepř. Lebedový špenát můžete servírovat třeba k vařenému vejci s bramborem. Je to dobrota!

Falešný špenát z lebedy obahuje hodně vápníku. Zdroj: Profimedia

Posilující odvar pro „kašlíky“

Kašel je nepříjemná věc. Obzvlášť, když vás přepadne v létě. Lebedový čaj vám pomůže se těchto neduhů zbavit.

Co potřebujete:

4 lžíce lebedové nati

500 ml vody

med

Jak na to:

V kastrolu svařte půl litru vody a 4 lžíce lebedové nati. Směs nechte probublávat 2 minuty a poté ji odstavte ze sporáku. Nápoj nechte zhruba půl hodiny louhovat. Nakonec ho sceďte, ochuťte medem a pijte po deckách 4 x denně.

Zdroje: www.jakvkuchyni.cz, www.ifauna.cz