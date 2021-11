Jak správně připravit špenát z mraženého polotovaru? Většina lidí dělá chybu

Určitě víte, že špenát je zelenina, která obsahuje obrovské množství živin a ochranných látek. Měl by tedy být zařazený do jídelníčku jak v dušeném, tak v syrovém stavu. Jak si správně špenát připravit, aby neztratil své zázračné vlastnosti?

Špenát k nám přišel z Persie a do Evropy se dostal ve 13. století. Oblíbený byl především za první světové války, kdy se šťáva ze špenátu podávala vojákům smíchaná s červeným vínem. Směs podporovala krvetvorbu a zlepšovala zdravotní stav. Špenátová šťáva také pomáhala při zácpě.

Největší boom zažil však špenát v druhé polovině 19. století, kdy se do světa dostala informace, že obsahuje desetkrát tolik železa než jiné druhy zeleniny. Pak se ale ukázalo, že šlo o chybu v posunutí desetinné čárky a že v něm železa zase tolik není. Obsahuje však celou řadu dalších zdraví prospěšných látek.

Špenát je dokonce považován za superpotravinu. Když ho pravidelně konzumujete, vyhnete se srdečním onemocněním, také předejdete rakovinovému bujení a v neposlední řadě chrání před věkem podmíněnou degenerací.

Mladý čerstvý špenát je skvělý do salátu. Zdroj: Shutterstock.com / Joshua Resnick

Špenát obsahuje obrovské množství vitamínů

Tato zelenina obsahuje velké množství vitamínu A, vitamíny skupiny B, ale také kyselinu listovou či biotin. Díky tomu máme pěknou pleť, vlasy, nehty a přiměřenou hladinu cukru v krvi. Špenát také dodává tělu vitamín C, který je v této době plné chřipek a viróz více než důležitý. Je ale také důležitý pro správný zrak, činnost srdce i zdravé dásně. Naleznete v něm i měď, železo, hořčík, mangan a vlákninu.

Velmi důležitou funkcí špenátu je také snižování zánětlivých reakcí. Kromě toho se budete po jeho konzumaci cítit dostatečně plní, nebudete mít tedy hlad a zhubnete. Také předcházíte cukrovce 2.typu a obezitě.

Špenát je plný antioxidantů a chlorofylu. Ten má významné protinádorové účinky. Oblíbený pokrm Pepka námořníka dále obsahuje velké množství luteinu, který příznivě ovlivňuje kvalitu zraku.

Příprava špenátu není věda, když víte, jak na to

Příprava špenátu není žádná věda, stačí si jen vybrat úpravu, kterou zvolíte. Nejčastěji se setkáváme se špenátem dušeným. Ten připravujeme buď ze špenátu čerstvého nebo mraženého. Pokud zvolíte špenát čerstvý, dávejte si pozor, aby byl křehký a pěkně zelený. Tím poznáte, že je svěží a mladý. U mraženého zase zkontrolujte, kolik je v něm vody. Čím levnější špenát, tím více vody. Dušený špenát se hodí jako příloha, na pizzu, do štrůdlu, do lasagní, těstovin či polévky. Nejzdravější je však špenát čerstvý. Ten stačí omýt vlažnou vodou a natrhat do salátů.

Pokud chceme špenát jen spařit, opláchneme ho, očistíme a vložíme na třicet vteřin do vroucí vody a je to. Ze spařeného špenátu pak vaříme dál, co potřebujeme.

A jak správně připravit špenát z mraženého polotovaru?

Listové saláty, hořčice, roketa a špenát - dohromady vytvoří skvělý salát Zdroj: Shutterstock.com / Nataliya Arzamasova

Dušený špenát

Suroviny:

1 lžička olivového oleje

1 cibule

3-5 stroužků česneku

sůl

pepř

400 g mraženého špenátového protlaku

1 lžička hladké mouky

100 ml smetany na vaření

400 ml vývaru

Postup:

Jako první necháme v misce rozmrazit špenátový protlak. Oloupeme si cibuli, vezmeme si prkénko a ostrým nožem ji nakrájíme na drobno. Na pánvi si rozehřejeme olej, do kterého přidáme nakrájenou cibuli a za občasného promíchání ji necháme zpěnit. Mezitím si připravíme oloupaný česnek. Do pánve nasypeme lžičku hladké mouky a stálé mícháme, aby se nám vytvořila jíška. Nachystáme si hrnec s vývarem, který necháme na mírném ohni vařit. Do hrnce přidáme špenátový protlak a přivedeme jej do varu. Připravenou jíšku za stálého míchání přimícháme do hrnce. Nyní špenát dochutíme prolisovaným česnekem, špetkou soli a pepře dle chuti. Vše nyní dusíme do úplného rozmražení. Nakonec nalijeme smetanu, kterou ve špenátu povaříme a máme hotovo.

Na to, jak připravit špenát, se podívejte ve videu:

Zdroj: www.napovime.cz, www.mojezdravi.cz, www.rozhlas.cz