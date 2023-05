3 smrtelné hříchy při vaření špenátu. Děláte je taky?

Konzumaci špenátu proslavil hlavně Pepek námořník a mylné přesvědčení, že obsahuje bohaté zásoby železa. I když studie enormní obsah železa ve špenátu vyvrátily, patří zelená zelenina mezi jednu z vůbec nejzdravějších a patří do každého pestrého jídelníčku. Jak si špenát vychutnat co nejlépe a kterým chybám se při jeho přípravě vyvarovat, abyste se zbytečně nepřipravili o cenné látky a lahodnou chuť?

Špenát je vděčná a zdravá zelenina, kterou použijete do spousty jídel. Jeho chuť je takřka neutrální. V mladé formě je skvělý do salátů, můžete z něj umixovat pesto. Jako příloha k masu je naprosto delikátní. A kdo ještě nezkusit lahodnou špenátovou polévku s kozím sýrem, měl by to rychle napravit. Špenát je na přípravu křehký. Proto se velmi rychle z lístků plných života ve špatných rukou promění v nevzhledné bláto. A to je škoda. Dlouhou tepelnou úpravou špenátu se navíc připravujete o spoustu cenných látek, které vám mohou zelené lístky nabídnout.

Dlouhé vaření špenátu neprospívá

To jsou hlavní důvody, proč se špenátem jednat jako v rukavičkách. Spousta kuchařů na něj jde zbytečně zhurta a to mu nesvědčí. Pokud seženete baby špenát, to znamená mladé lístky špenátu, je naprostá škoda je jakkoli tepelně upravovat.

Naopak, vychutnejte si je v přirozené syrové podobě ve formě salátu. Naopak pro tepelnou úpravu použijte odrostlejší listy. Jsou větší, pevnější a mají temně zelenou barvu. Špenát myjte a proplachujte až těsně před úpravou. Kdybyste špenátové listy vystavili koupeli předem, snadněji by podlehly zkáze.

Mladý, neboli baby špenát, nemučte tepelnou úpravou. Vychutnejte si lístky pěkně syrové v salátech. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Vařte ho s vitaminem C

I když ve špenátu není tolik železa, jak si obvykle myslíme, stále je ho tam pro náš organismus nezanedbatelné množství. Abyste ze špenátu dostali tohoto prvku co nejvíce, doplňte jej při přípravě pokrmu něčím, co obsahuje vitamin C. Pomáhá totiž dokonaleji železo vstřebat.

Před vařením špenát spařte

Než vhodíte špenát na pánev, spařte jej horkou vodou. Jednoduše listy dejte do cedníku a zalijte. Zelenina bude teplu vystavena rovnoměrně a krátkou dobu, takže si zachová šťavnatost i krásnou barvu. Bez tohoto kroku byste špenát převařili a zničili byste jej.

Ostatně, jak připravují špenát ti nejzkušenější kuchaři, jako třeba Roman Paulus, se podívejte ve videu:

Špenátu sluší prudká, krátká tepelná úprava, aby si zachoval co nejvíce prospěšných látek.

Mimo sezónu se nebojte a sáhněte po mražených špenátových listech, mají v sobě všechny prospěšné látky zachovány. Zdroj: Archiv ireceptar.cz

Elixír zdraví

Zelené lístky s neutrální chutí podle vědců obsahují značné množství vitamínu A a vitamínů ze skupiny B. Špenát je bohatým zdrojem kyseliny listové, jež má významný pozitivní účinek na fungování centrální nervové soustavy a podporuje kognitivní funkce. Je ale i zdrojem krásy, obsahuje biotin, jenž činí pleť krásnou, stejně jako nehty a vlasy. Za zmínku stojí i obsah hořčíku, který pozitivně ovlivňuje činnost svalů i srdce. V neposlední řadě je špenát nabitý chlorofylem – zeleným barvivem, jenž má protinádorové účinky. Podle nedávných studií dokonce pravidelná konzumace špenátu působí preventivně proti nádorovému bujení.

Zdroje: www.youtube.com, budejovice.rozhlas.cz, www.youtube.com, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov