Jak naše babičky dělaly špenát z kopřiv? Je to lék vynikající chuti a zadarmo

Jaro je tady a sezóna kopřiv je v plném proudu. Zelená rostlina, na jejíž listy se často bojíme sáhnout, aby nás nepopálily, patří mezi léčivými bylinami k tomu nejlepšímu. Můžete si z kopřiv udělat očistný čaj, hodí se do polévek a je z nich i skvělý špenát.

Právě v dubnu byste se měli porozhlédnout po mladých kopřivách, protože jsou v plné síle. Můžete je použít jako čaj na jarní očistu nebo využít jako odvar, který dodá lesk a sílu vašim vlasům. Určitě si kopřivy dopřejte i ve svém jídelníčku, skvělé jsou v polévkách, salátech i dalších tepelně připravených pokrmech. Bez kopřiv se samozřejmě neobejde ani velikonoční nádivka, velmi chutný je i kopřivový koláč a v neposlední řadě nikdy nezklame kopřivový špenát.

Kopřiva je univerzální léčivka

Kopřiva patří k našim nejznámějším a nejúčinnějším léčivým bylinám, kořenem počínaje, přes stonek, listy až ke květům je léčivá. Největší zdroj bohatství kopřivy spočívá v obsahu chlorofylu, vitamínů, stopových prvků a minerálů. Pomáhá při bolestech hlavy, virových i bakteriálních infekcích, funguje na chudokrevnost, čistí krev a příznivě ovlivňuje nemoci sleziny, žaludku i žlučníku. Bylina je zároveň velmi účinnou pomocí při zahlenění dýchacích cest, onemocnění plic a jater. Trápí vás ledvinové kameny? I v tomto případě vsaďte na kopřivy. Velmi ji oceníte i v případě únavy a vyčerpanosti nebo při zánětech nervů horních i dolních končetin.

Právě v dubnu byste se měli porozhlédnout po mladých kopřivách, protože jsou v plné síle. Zdroj: profimedia.cz

Kopřivy celkově podporují imunitu, chrání před infekcemi a odplavují nečistoty z těla. Uvařená rostlina dodá vašemu tělu želeno, vápník, hořčík, bílkoviny a vitaminy A a C. Zajímavý je účinek kopřivy při tlumení alergických příznaků, protože obsahuje flavonoid kvercetin, který v organismu potlačuje uvolňování histaminu, jež se na vzniku alergických obtíží podílí. Často je tato pálivka doporučována všem, kdo trpí na dnu a revmatismus, má špatné trávení a potřebuje povzbudit činnost jater a žlučníku. Při vnějším použití má kopřiva skvělé výsledky s podporou růstu i kvalitou vlasů a celkového stavu pokožky. Prostě kopřiva umí!

Kde a kdy kopřivu sbírat

Kopřiva je plevel, který najdete možná i na své zahradě, nebo kdekoliv ve volné přírodě. Vybírejte raději rostliny, které rostou na slunném místě a jsou ještě mladé, mají totiž větší koncentraci příznivých látek a nejsou dřevnaté. Ideálním obdobím je právě počínající jaro, protože teď kopřivy mají nejmenší obsah dusíku a nejvyšší množství minerálů a vitaminů. Ale dají se sbírat, hlavně jejich špičky a listy, celé vegetační období. Výhodou nasbíraných čerstvých kopřiv je jejich trvanlivost, v lednici vydrží i týden před zpracováním.

Kopřivový špenát

Vyrazte na mladé kopřivy a dodejte tělu železo a vitamíny chutnou a levnou formou. Kopřivový špenát je zdravá a chutná rychlovka.

Špenát z kopřiv podle našich babiček

plný větší hrnec kopřiv

6 velkých masitých rajčat

1 šalotka

2 stroužky česneku

1 dcl vinného octa

2 lžičky rajčatového protlaku

1 dcl olivového oleje

sůl, pepř

Nejprve si připravte nadrobno nakrájenou cibulku, česnek zbavte klíčků a nakrájejte ho na tenké plátky, spařená rajčata zbavte slupky a nakrájejte na malé kousky stejně jako kopřivy. V litinovém nebo jiném hrnci, který můžete použít do trouby, si na olivovém oleji orestujte šalotku a přidejte česnek i kopřivy. Vše řádně promíchejte a spařte vinným octem.

Kopřiva patří k našim nejznámějším a nejúčinnějším léčivým bylinám. Zdroj: profimedia.cz

Vše restujte tak dlouho, dokud se veškerý ocet nevypaří. Do hrnce přidejte nakrájená rajčata, protlak, zbytek olivového oleje, špetku soli, čerstvě namletý pepř a vše zalijte horkou vodou ze spařených rajčat. Nechte přivést k varu, přikryjte pokličkou a vložte do předehřáté trouby na 200 °C. Kopřivy duste 30 minut a poté pokličku odstraňte, měla by se odpařit většina vody.

Tip na závěr

Kopřivy můžete v troubě dusit klidně i s masem či rybou, jen případně přilijte horkou vodu.

