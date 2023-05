Špenát zadarmo. Z kopřiv a bršlice kozí nohy. Čistič krve, který chutná famózně!

Chcete se po zimě nabít energií, posílit své zdraví a využít při tom přírodních zdrojů? Dopřejte si teď na jaře úžasný špenát z kopřivy a bršlice. Je doslova nabitý vitamíny a potřebnými minerály!

Po dlouhém zimním období naše tělo doslova volá o řádnou dávku tělu prospěšných látek. Nemusíte se dopovat vitamínovými tabletkami či potravinovými doplňky z lékárny, využijte k tomu rostliny, které vám zadarmo rostou i na zahradě. A když ne, určitě je najdete ve volné přírodě. A právě v tomto období mají největší sílu a nejlepší chuť! Trhejte si tedy pravidelně kopřivu a bršlici. Hodí se nejen do špenátu, ale i do polévek, nádivek, nebo jako dochucovadlo do mletého masa.

Jak si udělat kopřivový špenát „po valašsku“ se dozvíte na následujícím videu:

Kopřivy mají teď největší sílu

Sbírejte vždy mladou nať kopřivy, její mladé a křehké vrcholky, a to nejlépe hned po vyrašení. Po sběru jednotlivé části pečlivě opláchněte pod tekoucí vodou. Právě mladé lístky, které rostou těsně nad zemí, bývají často znečištěné od hlíny. Pak nechte nasbírané lístky okapat na sítu.

Kopřivy jsou nejen skvělým prostředkem na jarní detox, ale doplníte díky nim do těla i mnoho minerálů, bílkovin, sacharidů, tříslovin a histamin. Zdroj: shutterstock

Kopřiva čistí krev

Jedná se o dostupnou a cennou bylinu, protože kopřivy obsahují vysoké množství vitaminu C i skupiny B, přítomen je také provitamin A, který perfektně posílí vaše přetížené oči. Kopřivy jsou podle vědců nejen skvělým prostředkem na jarní detox, ale doplníte díky nim do těla i mnoho minerálů, bílkovin, sacharidů, tříslovin a histamin.

Kopřiva je skvělým bojovníkem proti bolestem kloubů a osteoartritidě. Jelikož má protizánětlivý účinek, je velmi účinná při léčbě autoimunitních onemocnění, mezi které patří i revmatoidní artritida. Kopřiva také perfektně účinkuje na potíže s močovým ústrojím a výborně ovlivňuje reakce těla na alergie, způsobené pylem nebo prachem.

Stejně tak vám mohou účinky této rostliny pomoci snižovat vysoký krevní tlak. Podílí se na tom sloučeniny, které fungují jako blokátory vápníkových kanálů, jež uvolňují srdce snížením kontrakcí. Kopřivy také napomáhají kontrole správné hladiny cukru v krvi, kterou dokáže snížit. Obsahuje totiž sloučeniny napodobující účinky inzulínu, ale v žádném případě jej nenahrazuje.

Mladé lístky bršlice se hodí nejen na špenát, ale i do salátů a na smoothie. Zdroj: FotoHelin / Shutterstock.com

Bršlice

Bršlice kozí noha neboli lidově také kerhák či husí packa, je vlastně plevel, ale zároveň se jedná i o významnou bylinu, která je našemu tělu podle vědců značně prospěšná. Najdete ji převážně na vlhkých místech. Obsahuje značné množství vitamínu A a C, a také významné minerální soli, bílkoviny a silice. Z nutričního hlediska jsou pro nás bršlicové lístky významné pro svůj obsah chlorofylu, což se samozřejmě týká i kopřiv.

Bršlice působí velmi pozitivně na oběhovou soustavu a podporuje produkci hemoglobinu. Často je využívána i pro svoje močopudné účinky. Trápí vás otoky a bolesti kloubů či dna? Tak to si dopřejte bršlici alespoň jednou do týdne. Podporuje totiž nejen správnou funkci ledvin, ale postará se i o správné pH celého organismu.

Špenát z kopřivy a bršlice je zdravá pochoutka

Na troše oleje osmahněte 1 očištěnou a nakrájenou cibuli, přidejte 1 hluboký talíř listů kopřiv, stejné množství bršlice a dle chuti česnek nakrájený na plátky. Následně tuto směs zalijte trochou vody a duste asi tak 15 až 20 minut. Potom dochuťte solí a pepřem a lehce zahustěte nasucho osmaženou moukou. Na závěr směs rozmixujte tyčovým mixérem do hladké konzistence. Kdo chce, může přidat i trochu smetany.

