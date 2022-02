Jak uvařit špenát z mraženého polotovaru? Znáte ten správný trik?

Někdo špenát miluje, jiný nenávidí. Je to škoda, protože se jedná nejen o velmi chutnou, ale také zdravou zeleninu, která je pro náš organismus přínosná. Špenát prostě jen stačí umět správně připravit, a pak i ten ze zmraženého polotovaru bude chutnat jak od šéfkuchaře.

Špenát je zdravá a oblíbená zelenina, kterou můžete využít v kuchyni na spoustu způsobů. Skvělý je k bramborovým knedlíkům a výpečkům, ale nic nezkazíte, ani když ho přidáte do noků nebo těstovin. Čerstvý je zase skvělý do salátů a dá se z něj vykouzlit i voňavá hřejivá polévka do zimního počasí.

Špenát patří mezi listovou zeleninu, která obsahuje živiny jako železo, jód, kyselinu fosforečnou nebo vápník. Nechybí v něm ani vitamíny. Především pak provitamín A, vitamíny C, B1, B2, B6, betakaroten a kyselina listovová.

Když budete jíst tuto zeleninu pravidelně, předcházíte mnoha nemocem, a navíc čistíte svůj organismus. Špenát má močopudné účinky a dodává tělu sílu.

Do salátů se přidává hlavně baby špenát. Zdroj: Katarzyna Hurova / Shutterstock.com

Existuje několik druhů špenátu

Existuje několik druhů špenátu, které byste měli znát, než se rozhodnete, jaký je pro vaše jídlo ten nejvhodnější. Anglický špenát můžete sklízet několikrát za sebou, novozélandský je malý, roste do čtyř stran a má dlouhé šlahouny. Čerstvé listy z něj sklízíme od léta do prvních mrazíků. A poslední odrůdou je baby špenát, který se sklízí mladý a používá se především čerstvý do salátů. Jeho listy jsou totiž velmi chutné, měkké a výrazné.

Pokud však máte doma jen špenát mražený, nezoufejte, dříve byl k dostání jen ten, a také jsme se po něm oblizovali až za ušima, když ho naše babičky připravovaly. Stačí prostě jen vědět, jak na to. Vždy se dívejte, kolik mražený špenát obsahuje vody. Většinou platí, že čím je levnější, tím má v sobě vody více. Mražený špenát najdete v obchodech celoročně, čerstvý je především letní záležitost.

Špenátová polévka je v zimě ideálním jídlem Zdroj: Shutterstock

Příprava špenátu z mraženého polotovaru

Tak pojďme na přípravu mraženého špenátu tak, aby vám chutnal. Budete potřebovat lžičku olivového oleje, 1 ks cibule, 3-5 stroužků česneku, sůl, pepř, 400 g mraženého špenátového protlaku, 1 lžičku hladké mouky, 100 ml smetany na vaření a 400 ml vývaru.

V misce nechte rozmrazit špenát. Cibuli oloupejte a nakrájejte na drobno. Zpěňte ji na pánvi na oleji a občas promíchejte. Oloupejte si i česnek. Následně do pánvičky nasypte lžičku hladké mouky a vytvořte jíšku, aby byl špenát hustší. Nachystejte si i hrnec s vývarem, který nechte probublávat na mírném ohni. Do hrnce nezapomeňte přidat špenátový protlak a přiveďte ho k varu. Přimíchejte do něj jíšku. Nakonec dochuťte prolisovaným česnekem, solí a pepřem. Duste do té doby, dokud nebude špenát měkký a chutný. Pak vlijte smetanu, nechte krátce povařit a je hotovo.

Zdroj: www.napovime.cz, www.budejovice.rozhlas.cz, www.mojezdravi.cz