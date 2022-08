Špíz ze špekáčků s pivní omáčkou podle Jirky Babici

Chcete si o víkendu zpříjemnit posezení na zahradě grilováním, ale chtělo by to něco jednoduchého a chutného? Vyzkoušejte skvělé špekáčkové špízy, báječně se k nim hodí třeba pivní omáčka.

Zdroje: www.vareni.cz, www.recepty.cz

Špízy se špekáčky a pivní omáčkou navrch

Špekáčkový špíz s pivní omáčkou je jednoduchý recept, který ve svém videu představil Jirka Babica. Je to letní recept, kterým můžete zpříjemnit víkendové grilování. I když by se mohlo zdát, že na špekáčkovém špízu nemůže být nic zvláštního. Babica napichuje na špejle i vařené brambory, které se na grilu krásně dopečou, báječně chutnají, ale také voní ohněm.

Podívejte se zde, jak připravuje takové jednoduché a chutné grilování Jirka Babica.

Špekáčkové špízy připravíte jednoduše

Na špízy si nachystejte oloupané, na silnější plátky nakrájené brambory, které jsou záměrně nedovařené, aby se nerozpadaly. Kvalitní špekáčky nakrájejte na kolečka, očištěné papriky nakrájejte na větší kousky, cibule rozčtvrťte a rozeberte na vrstvy. Cibuli, špekáčky a papriky dejte do misky, posolte, opepřete a přidejte trošku sladké papriky i chilli. Opatrně promíchejte a napíchejte na předem namočené špejle nebo grilovací tyčky.

Chcete si špízy trochu zpestřit? Přidat můžete také cukety, lilky, kousek špeku nebo anglické slaniny.

Na dobře rozehřátém grilu se budou tyto špízy připravovat zhruba 10 minut. Otáčejte je a kontrolujte, každý gril je samozřejmě jiný.

Zatímco se grilují špízy, můžete si připravit pivní omáčku na pánvičce nebo v rendlíku.

I když je to jen kousek masa na oheň, na kvalitě špekáčků záleží. Zdroj: Shutterstock

Pikantní pivní omáčka ke špízům

Začněte tím, že si osmahnete najemno nakrájenou cibuli, dva nasekané česneky, a asi půlku červené kapie. Orestujte do měkka a dochuťte lžičkou rajského protlaku, zakápněte worcestrovou omáčkou, přidejte lžíci plnotučné hořčice a kečupu a pár kapek pikantního piri piri nebo jiné pálivé omáčky, jako napříkad tabasco nebo sriracha. Nechte trošku provařit, osolte, opepřete a přilijte pivo. Až budete s omáčkou později experimentovat, vyzkoušejte i černé.

Nechejte omáčku zredukovat odpařením a přilijte ještě jednou pivo. Konzistence by měla být taková, aby se do omáčky daly špízy namáčet. Než skončíte s přípravou, určitě omáčku napřed ochutnejte a pak přelijte do široké misky.

Ke špízům se hodí také nakládané okurky nebo houby. Zdroj: Shutterstock

Omáčku podávejte k dobře opečeným zlatavým špízům s jarní cibulkou, pokud chcete pikantní a čerstvou tečku. Báječně se však hodí také nakládané okurky či houby.