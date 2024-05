Lidé poslední dobou vymýšlí různé triky na ulehčení vaření. Ale tento fígl vás naprosto dostane. Dejte mleté maso do PET lahve a můžete si připravit špízy naprosto bez práce. Podívejte.

Poslední dobou se stává fenoménem, že lidé vymýšlí různé triky a metody, které vám mohou usnadnit vaření. A většinou bývají opravdu šílené. Dokážete si například představit špíz z PET lahve? Zní to naprosto podivně, ale je to tak. A dokonce to opravdu skvěle funguje. Díky této metodě si můžete udělat špízy prakticky bez práce.

Youtube video o snadném triku s mletým masem najdete na kanále Cookrate -Czech:

Špízy z PET lahve

Jako první si lahev rozřízněte v půli a spodek vyhoďte. Budete potřebovat pouze horní část PET lahve. Horní půlku dobře vymyjte a opláchněte vodou. Víčko zatím nechte zašroubované. Obraťte lahev vzhůru nohama a naplňte jí masovou směsí, buď domácí nebo kupovanou.

Nyní si na kuchyňskou linku položte zavřenou konzervu. Její průměr by měl být o něco málo menší než průměr PET lahve, kterou máte rozříznutou. Lahev se zavřeným víčkem překlopte a postavte na konzervu.

Mleté maso nacpěte do horní poloviny PET lahve se zavřeným víčkem. Díky tomuto triku budete mít špízy, než byste řekli švec.

Nyní přišel čas na odšroubování víčka. Do otvoru dejte špejli a začněte lahev pomalu tlačit dolů. Tímto způsobem se maso stlačí o konzervu a hrdlem vám vyleze maso. Jakmile uvidíte, že je masový váleček na špejli dostatečný, vyndejte jej a opakujte postup.

Takto udělejte tolik špízů, kolik vám bude stačit masa.

Můžete začít grilovat

Jakmile máte všechny špízy, můžete se pochválit. Máte totiž hotovo. Nyní už jen stačí rozpálit gril, nebo v jiném případě pánev, a jste za vodou.

Připravte veškeré přílohy, obstarejte si dipy a můžete začít grilovat. Jediné, o co se musíte starat, je, aby se vám špízy nespálily, a abyste se vy nespálili o gril. Špízy osmažte na grilu či pánvi a můžete podávat jednoduchý a chutný pokrm jménem špízy z PET lahve.

Zdroje: www.toprecepty.cz, vseokoreni.cz