Štafetka: Vynikající socialistický zákusek vonící po kávě je hotový bleskem

Přestože jsou v současné době velmi populární nejrůznějších cheesecaky, mechové dorty, čokoládové pěny anebo zákusky s exotickým ovocem, čas od času se vyplatí vrátit se ke starým a osvědčeným receptům na moučníky, na kterých si rády pochutnávaly už naše babičky. Jedním takovým jsou i štafetky s kávovým krémem a čokoládovou polevou. Jejich příprava je neuvěřitelně snadná a chuťový zážitek nabízejí naprosto nezapomenutelný.

Recepty našich babiček patří k těm, na které mnozí nedají nikdy dopustit a chrání je jako oko v hlavě. Jsou poctivé, na ničem se v nich nešetří a vždy spolehlivě přinesou dokonale chutnající pokrm, k němuž se všichni rádi vždycky vrátí. Pokud ale naše babičky v něčem skutečně vynikaly, pak to byly moučníky a dezerty, se kterými si uměly dokonale vyhrát.

Na některé sladké dobroty se ale bohužel postupem času nezřídka kdy zapomíná, což je velká škoda. A to například na takové ořechové štafetky plněné lahodným krémem a přelité rozpuštěnou čokoládou. Oprašte proto tento geniální a jednoduchý recept a upečte si ke kávě vynikající dezert, který se jistojistě bude na vašem stole objevovat velmi často.

Štafetky bývaly populární ještě v 90. letech. Dnes se na ně zapomíná, ale je to škoda. Zdroj: Shutterstock

Dokonalý retro recept

Ořechové štafetky bývaly ještě v devadesátých letech poměrně dost populární, postupem času se na ně ale pod záplavou moderních dezertů tak trochu pozapomnělo. Krásně lehké řezy vytvořené z bílků, naplněné jemným oříškovo-kávovým krémem a nakonec přelité čokoládou si během svých časů slávy získaly srdce mnohých, a tak je rozhodně žádoucí se k nim vrátit.

Lze je připravovat na dva způsoby. V prvních z nich se z bílkového těsta upeče několik stejně velkých plátů, které se následně potírají krémem a skládají na sebe, ve druhém se pak každý plát potře, sroluje do rolády a krájí na několik menších roládek, přičemž jejich konce se máčí v rozpuštěné čokoládě. Vyberte si způsob, který je vám bližší a pusťte se do práce.

Štafetky jako z cukrárny

Budete potřebovat:

Na těsto

9 bílků

120 gramů namletých vlašských ořechů

100 gramů hladké mouky

200 gramů cukru krupice

Na kávovou směs

40 gramů hladké mouky

40 gramů másla

1 polévkovou lžíci instantní kávy

200 mililitrů mléka

Na krém

150 gramů moučkového cukru

250 gramů másla

1 polévkovou lžíci rumu

Na polevu

100 gramů kvalitní čokolády

30 gramů másla

Postup:

V první řadě si vyšleháme bílky do polotuha. Následně do nich zašleháme cukr a vytvoříme tak pevný sníh. Opatrně do něj vmícháme prosátou mouku společně s velmi jemně namletými ořechy, které rovněž prosejeme přes síto. Připravené těsto rozetřeme na dva připravené a pečícím papírem vyložené plechy a dáme péct do trouby vyhřáté na 180 °C asi na 10 minut. Pokud chcete ověřit správnou propečenost korpusu, můžete do něj jemně píchnout prstem. Když se vytvořený důlek okamžitě vrátí zpět a zaplní se, je těsto správně upečené. Hotové těsto okamžitě překlopte na čistou utěrku a stáhněte z něj papír na pečení.

Základem na těsto je dobře vyšlehaný pevný sníh z bílků a cukru. Zdroj: Shutterstock

Nyní se vrhneme na přípravu krému, na který budeme ale nejdříve potřebovat kávovou směs. Na pánvi rozehřejeme máslo a vmícháme do něj mouku. Krátce opražíme, přidáme lžíci instantní kávy a všechno zalijeme mlékem. Vaříme za stálého míchání na mírném plameni, dokud nevznikne jemná kávová kaše. Odstavíme a necháme ji zchladnout. Občas promícháme.

V čisté míse společně vyšleháme máslo a moučkový cukr. Vmícháme zchladlou kávovou směs a také lžíci rumu.

Bílkový korpus překrojíme na čtyři stejně velké části a nyní máme dvě možnost – buď každou z nich natřeme hotovým krémem a srolujeme do rolády, nebo potřené části korpusu vrstvíme na sebe, aby vznikly řezy. V případě druhé možnosti z upečeného těsta takto vytvoříme řezy dva, neboť z obou těst by byly řezy až příliš vysoké.

Nakonec si rozehřejeme čokoládu s máslem a máčíme do ní buď roládky z obou stran, či na menší obdélníčky nakrájené řezy jen z jedné strany.