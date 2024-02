Milujete štafetky, ale už jste si na nich dlouho nepochutnali? Nebo je neznáte a za sklem v cukrárně vás lákají? Ať už tak nebo tak, připomeňte si recept na domácí štafetky. Podle něj zvládnete přípravu na jedničku!

Dáte si štafetky?

Děláte doma štafetky? K vidění i ochutnání bývají v cukrárnách, ale věřte, že doma je zvládnete připravit raz dva. Příprava je až překvapivě snadná a rozhodně stojí za vyzkoušení. Domácí štafetky se perfektně hodí ke kávě, ale i čaji s mlékem. Až je ochutnáte, jistě se najde i příležitost, kdy si na nich pochutnat.

Jak na štafetky vám prozradí také Mirka van Gils Slavíková na svém YouTube kanálu, kde sdílí nejeden zajímavý recept. Její dobroty můžete ochutnat, stačí si vybrat a pustit se do pečení.

Zdroj: Youtube

Oříškové štafetky s krémem jsou delikátní a jednoduché

Co jsou to vlastně ty štafetky? Pokud je neznáte, pak věřte, že jde o bílkové rolky s ořechy plněné kávovým krémem maličko ovoněným rumem a smočené v trošce čokolády. Jsou fajn a docela jednoduché. Podívejte se pod ruce šikovné kuchařce jako je paní Mirka a s postupem nebudete mít žádný problém.

Na těsto budete potřebovat 140 g bílků, které je třeba odvážit. Velikost bílků závisí na velikosti vejce, takže se zbytečně netrapte počtem vajec a vytáhněte kuchyňskou váhu. Do bílků přidejte 2 g soli, nastrouhanou kůru z jednoho citronu, 120 g krupicového cukru a pěkně je spolu vyšlehejte. Do nepříliš tuhého sněhu s cukrem přesejte přes síto 40 g hladké mouky, ale také 60 g mletých lískových ořechů.

Těsto na rolky je třeba rozetřít pěkně do tenka. Upeče se velmi rychle, proto těsto kontrolujte. V každém případě je nutné použít pečicí papír nebo silikonovou pečicí podložku, abyste mohli tenké pruhy těsta jednoduše sloupnout. Před pečením těsto ještě jemně pocukrujte troškou moučkového cukru, a pak pečte na 200 až 220 °C zhruba 7 minut. Nenechte se vyrušit a koukejte na hodiny. Připečený plát bílkového těsta by byl na vyhození.

Kávový krém do štafetek

Na kávový krém bude třeba 340 g mléka. Dvě třetiny mléka nalijte do rendlíku a začněte zahřívat. Do zbytku studeného mléka přidejte balíček vanilkového pudinku a 75 g cukru. Dobře je rozmíchejte až jsou cukr i pudink zcela rozpuštěné, přimíchejte také 4 žloutky a směs celou vlijte do horkého mléka. Za stálého míchání přiveďte k varu a poctivě míchejte, aby byl krém krásně hladký bez hrudek. Po krátkém probublání nechte základ na krém vychladnout.

Můžete ho přemístit na talířek a přikrýt potravinářskou fólií jako paní Mirka nebo čas od času promíchejte, aby rychleji vychladl a pak jej v rendlíku přikrytém pokličkou uložte do lednice. Následně je nutné do základu vychladlého krému vmíchat máslo, rum a velmi jemně mletou kávu, někdo dává také instantní kávu, ale paní Mirka od instantní kávy zrazuje. Šlehejte napřed základ na krém a přidejte do něj po částech 100 g másla, 7 g kávy a zhruba lžíci rumu.

Takový krém už je pak hotový k potření těsta. Aby se později se štafetkami dobře manipulovalo a bylo možné je jednoduše vychladit, plát těsta položte na jemně pocukrovaný kus alobalu, což se dělá, aby se vám těsto k alobalu nepřichytilo. Těsto potřete celé krémem a stočte. Paní Mirka vám také ukáže, jak roládu bez problému zabalit, aby měla pěkný tvar.

Tenkou dlouhou roládu zabalte celou do alobalu, zatočte konce a nechte vychladnout. Až bude zcela vystydlá a zaležená, nakrájíte ji na krátké štafetky, jejichž konce ještě namočíte do rozpuštěné čokolády. Až vychladne i ta, budete mít docela hotovo a zákusky budou připravené k podávání. Jistě si na nich pochutnáte nejen vy, ale i návštěva, pokud přijde včas a zákusky vám nějaké zbydou.

Zdroje: toprecepty.cz, bonvivani.sk