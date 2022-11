Staré rohlíky a chleba nevyhazujte. Dříve z nich hospodyně normálně vařily

Zbývá vám doma občas staré pečivo a vy nevíte co s ním? Určitě ho nevyhazujte a raději využijte recepty našich babiček k výrobě dalších kuchyňských ingrediencí a pokrmů.

Pokud vám doma zbylo více pečiva, které jste nestihli zužitkovat v čerstvém stavu, máme pro vás pár užitečných a chutných řešení, jak s ním můžete naložit. Nebudete tak zbytečně plýtvat potravinami a penězi, a navíc pečivo chytře zpracujete. Už naše babičky věděly, že je škoda každého drobečku a starý chléb, housky či rohlíky se dají ještě dále využít. Nesmí však nikdy obsahovat žádnou plíseň.

Nakupujte adekvátní množství

Vždy je dobré již dopředu myslet na to, kolik pečiva se na danou dobu mezi nákupy asi spotřebuje. Tedy v případě, že si nechcete například pečivo zamrazit do zásoby. Takže už při samotném nákupu myslete na to, kolik kterého pečiva koupíte. Protože je trvanlivost pečiva krátkodobá, nakupujte nejlépe tak na dva dny dopředu.

Proč pečivo tvrdne

Zhruba šest hodin po vyndání pečiva z trouby začíná proces stárnutí a postupného okorávání. Po jeho vychladnutí se z něho začne postupně vypařovat voda a dochází k jeho vysušování a tvrdnutí. Rychlost tohoto procesu je závislá na obsažených ingrediencích v každém z druhů pečiva. Například rohlík a objemově větší bageta tvrdnou mnohem rychleji než chléb. Nejdéle se potřebná vlhkost udrží v žitném, kváskovém nebo celozrnném pečivu.

Pokud se vám doma nahromadily tvrdé rohlíky a housky, není nic jednoduššího, než si z nich nastrouhat na mlýnku strouhanku. Zdroj: Sea Wave / Shuterstock.com

Základem je správné skladování

V žádném případě pečivo neuchovávejte v igelitových sáčcích, zbytečně by docházelo k nepříjemnému zapaření, což je živná půda pro mnohé plísně. Nejvíce prospěšné jako obal na pečivo jsou prodyšné utěrky či plátýnka a temné a suché místo. Vhodné prostředí dopřejí pečivu i voskované sáčky. Pokud chcete pečivo uchovat čerstvé po delší dobu, zabalte jej do alobalu a vložte ho do mrazáku.

Strouhanka je nejčastějším zpracováním

Pokud se vám doma nahromadily tvrdé rohlíky a housky, není nic jednoduššího, než si z nich nastrouhat na mlýnku strouhanku, která se hodí nejen ke smažení, ale i jako zahušťovací doplněk některých jídel. Domácí strouhanka je vždy lepší než ta koupená. Na závěr si ji ještě prosejte, abyste se zbavili semínek, kmínu či větších drobků.

Česnekové krutony

Vyrobte si skvělý a chutný doplněk všech vývarů a salátů. Stačí vám k tomu pár starých rohlíků, které si nakrájejte na 0,5 cm silné plátky nebo kostičky, které naskládáte na plech vyložený pečicím papíře a potřete je česnekovým či jinak dochuceným olejem. Pak je upečte dokřupava v předem předehřáté troubě při 100 °C.

Staré rohlíky se hodí do knedlíků

Právě k tomuto Čechy tak oblíbenému pokrmu jsou vhodné právě rohlíky či housky, které jsou již poněkud ztvrdlé. Využijte tedy staré pečivo a rodině díky uvařte k nějaké české klasice v podobě guláše či tradiční svíčkové i domácí houskové knedlíky.

Staré pečivo zapečené se sýrem a slaninou

Pokud nemáte moc času, zkuste jednu praktickou rychlovku. Jednoduše rohlík či housku obložte sýrem a slaninou a dejte na chvíli zapéct do trouby. Dočkáte se voňavé křupavé lahůdky.

Perfektní chipsy ze starých rohlíků a housek

Nejprve si připravte potírací směs. Pečlivě smíchejte olivový olej, sůl, pepř a oblíbené koření. Můžete přidat i čerstvý, na kousky pokrájený česnek, bazalku či jiné bylinky. Kdo má rád pikantní chuť, je možné dodat i chilli papričku. Poté si pokrájejte pečivo na velmi tenké plátky, poskládejte je na plech vyložený pečicím papírem a potřete připravenou směsí. Pečte v troubě vyhřáté na 180 °C. Chipsy lze podávat samotné nebo s oblíbený dipem.

Pokud patříte mezi milovníky sladkých jídel, tak si upečte žemlovku. Zdroj: profimedia.cz

Klasikou je žemlovka

Pokud patříte mezi milovníky sladkých jídel, tak si upečte žemlovku. Jedná se o rychlou a finančně velmi nenáročnou pochoutku, při jejíž přípravě se dá zpracovat značné množství starého pečiva.

Topinky a chleba ve vajíčku

Nejrychlejší a jeden z neoblíbenějších způsobů zpracování starého chleba je příprava topinek. Můžete si je usmažit na oleji, anebo opéct na sucho v troubě či v elektrickém topinkovači. Topinka je vděčné jídlo, které se hodí jako příloha k mnoha pokrmům a samozřejmě nejlepší je s tatarákem.

Připravit si můžete i variantu, kdy chleba obalíte v rozšlehaném vejci a osmažíte jej na pánvi v oleji. Pak už stačí jen dochutit klasikou, čímž jsou kyselá okurka, paprika, cibule a plnotučná hořčice.

Zdroje: www.akcniceny.cz, www.apetitonline.cz, www.receptyprimanapadu.cz