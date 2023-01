Řízky ze starých rohlíků: Neuvěřitelně levné, jednoduché a chutnají božsky

Neradi plýtváte potravinami? Skvělé! Máme pro vás recept, jak využít starší rohlíky a ještě si na nich božsky pochutnat. Vyzkoušejte s námi toto levné a jednoduché jídlo. Budete nadšení.

Jen máloco překoná čerstvý křupavý rohlík namazaný vrstvou másla a k němu domácí marmeláda nebo šunka z řeznictví. Jenže co s rohlíky, které jsou starší? Na strouhanku je jich škoda. Zkuste recept na rychlou, levnou a hlavně po čertech dobrou večeři! Uvidíte, že se po rohlíkových řízcích jen zapráší.

I ze strarších rohlíků lze vykouzlit skvělý pokrm. Zdroj: shutterstock

Konec plýtvání

Občas se podaří nakoupit více jídla, než jsme schopni spotřebovat, a platí to i v případě pečiva. Navíc bílé pšeničné pečivo je nejlepší čerstvé, pak mírně „gumovatí“ a není to ono. Nevadí. Několik dní staré pečivo není potřeba ihned házet do koše. Existuje spousta receptů, kde se dají ještě využít a jak z nich vykouzlit opravdovou lahůdku.

Buď je můžete zakomponovat do knedlíků, využijete je při výrobě houskových i karlovarských, nebo z nich vyrobte krutonky do polévky, popřípadě z nich vykouzlíte lahodnou žemlovku. Jakmile se rohlíky nasáknou šťávou z jablek, nepoznáte, že byly včerejší. Stejně tak ale můžete zkusit i něco jiného. Udělejte z nich řízky k večeři! Uvidíte, že zmizí z talíře dřív, než řeknete švec.

Jak na to, se podívejte ve videu:

Velké plus tohoto receptu je jeho minimální náročnost i čas, za který jej připravíte. Navíc k němu potřebujete jen čtyři základní suroviny, takže vám poděkuje i vaše peněženka. V hlubší míse metlou rozšlehejte 3 vejce tak, aby vznikla kompaktní směs. Osolte ji a opepřete dle chuti. Dva starší rohlíky nakrájejte na kostičky a vsypte je k vaječné směsi.

Sýr a šunka v hlavní roli

Nastrouhejte zhruba 250 gramů oblíbeného sýru. Do tohoto receptu se skvěle hodí cheddar, který se krásně rozpouští a má sice výraznější, ale velmi příjemnou chuť. Přidejte podle chuti ještě alespoň 50 gramů kvalitní šunky. Pokud milujete slaninu, rozhodně nic nepokazíte tím, pokud nakombinujete uzeniny půl na půl. Řízečky pak získají zase zcela jiný rozměr. Vše dobře promíchejte a připravte si pánev, nalijte do ní olej vhodný na smažení a nechte rozehřát. Rohlíkovou směs promíchejte a tvarujte vždy malý řízeček, který ještě ze všech stran obalte ve strouhance. Jakmile je obaleno, usmažte řízečky dozlatova. Podávejte třeba jako rychlou večeři s čerstvým salátem.

Cheddar se šunkou a slaninou se nádherně doplňují. Zdroj: shutterstock

Jak rohlíky skladovat?

Pečivo vydrží déle při správném skladování. Rohlíky i ostatní pečivo byste rozhodně neměli nechávat v igelitových sáčcích, ve kterých je kupujete. V igelitu se pečivo rychle zapaří. Ideální je skladovat rohlíky a ostatní pečivo ve voskovaných sáčcích. Ty se dají sehnat v kuchyňských potřebách nebo i v pekařstvích.

