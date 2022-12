Staročeská muzika: Tuhle zapomenutou sladkost připravovali na Vánoce naši předci

Staročeská muzika už pravděpodobně dávno vymizela z českých stolů, jde ale přitom o lahůdku, na kterou naši předci nedali dopustit. Objevte její kouzlo a připravte ji jako dezert po štědrovečerní večeři. Uvidíte, že bude celá rodina touto dobrotou naprosto očarována.

Dříve se na Vánoce dodržovalo mnohem více tradic než nyní. Už jen málokdo se odhodlá k lití olova, pouštění lodiček ze skořápek z vlašských ořechů, anebo například házení střevícem. A stejně tak jako se vytratily dávné tradice, ze slavnostních tabulí zmizely i nejrůznější sváteční pokrmy. Třeba takový kapr načerno či vánoční muzika. Jenže zatímco na kaprovi si spousta lidí zkrátka nepochutná, muzika si rychle získá přízeň všech. A tak se vyplatí její tradici obnovit.

Co je vánoční muzika

Je dost možné, že jste o tomto dezertu ani nikdy neslyšeli. Pamatovat si jej možná budou ještě starší generace, i ty na něj ale už pravděpodobně pozapomněly. Přitom před několika desítkami let bývala vánoční muzika vskutku populární.

Jde prakticky o ovocný kompot, který se spíše podobá sladké omáčce. Součástí muziky je spousta ovoce, přidávají se do ní rozinky, ořechy i další komponenty, které se často lišily na základě toho, v jakém kraji se muzika připravovala. Této sladké dobrotě se také říkalo například vocet, odvárka či Tomáškový kompot. Poslední označení pak pravděpodobně vycházelo z toho, že se muzika připravovala 21. prosince, tedy na Tomáše, aby se do Štědrého dne krásně uležela.

Vánoční muzika se podávala na konci štědrovečerní večeře jako dezert a servírovala se společně s vánočkou, která se do ní namáčela.

Staročeská vánoční muzika

Na Vánoce pochopitelně nebylo dostupné čerstvé ovoce, a tak se používalo sušené. Zdroj: Shutterstock

Na úplném začátku přípravy si dejte do hrnce 400 gramů sušeného ovoce. Může jít o jablka, švestky, hrušky i třeba meruňky. Zkrátka použijte takové ovoce, které máte rádi. Pak ovoce zalijte studenou vodou tak, aby bylo ponořené, a nechte jej pár hodin odpočívat, aby změklo. Do hrnce následně přidejte 1 svitek skořice, 1 hvězdičku badyánu a 1/2 lžičky hřebíčku. Hřebíček raději zabalte do čistého plátýnka, aby se dal později snadno vyjmout.

Oloupejte škrabkou půlku omytého citronu a proužky taktéž přidejte do hrnce. Pak přiveďte obsah hrnce k varu, stáhněte plamen a vařte tak dlouho, dokud nebude ovoce opravdu měkké. Až se tak stane, vyndejte z hrnce veškeré koření i kůru z citronu a všechno ostatní rozmixujte na kaši. Ta bude s největší pravděpodobností velmi řídká, a tak ji zahustěte podle potřeby a požadované konzistence nastrouhaným perníkem. Nakonec do kaše vmíchejte 1 hrst rozinek, 1 hrst loupaných mandlí a asi 2 lžíce rumu. Pak kaši uložte do chladu.

Při servírování muziku rozdělte do několika pohárů a ozdobte ji například šlehačkou a sušenými jablky. Podávejte s vánočkou.

Muzika nejen na Štědrý den

Muziku si lze připravit i do zásoby. V chladu s přehledem vydrží několik dní. A kromě štědrého dne ji můžete konzumovat i během svátků. Skvěle chutná s jakýmkoliv sladkým pečivem, ale také například rozmíchaná v jogurtu.