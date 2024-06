V dnešní době by se asi jen málokterá oslava obešla bez chipsů a podobných křupavých pochoutek. Možná se budeme divit, ale ani lidé v minulosti se o takový zážitek nenechali ochudit, i když šlo o poněkud jiné suroviny – stejně lákavé, a dokonce zdravější.

Naši předci samozřejmě nesedávali večer před televizní obrazovkou se sáčkem brambůrků v ruce, ale při slavnostních příležitostech si také rádi dopřáli slanou nebo sladkou pochoutku, která si s naším dnešním párty pohoštěním v ničem nezadá. Jde o takzvanou pučálku nebo chcete-li pražmo. Vyrobit si jej můžete i doma, bude k tomu stačit jen hrášek nebo jiná semínka.

Dobré a ještě zdravé

Co je vlastně pražmo? Jde v základu o naklíčená zrna buď hrášku, čočky, nebo i jiných luštěnin, případně obilná zrna, slunečnicová či třeba dýňová semínka. Fantazii se ale meze nekladou, jde právě hlavně o zmiňované klíčky, které v sobě obsahují spoustu vynikajících výživných látek i vitamínů. V tom se zásadně liší například právě od mastných chipsů, od nichž toho o mnoho víc než slanou křupavou chuť nemůžeme čekat.

Tři dny na přípravu

Pusťme se tedy do přípravy zmiňované staročeské pochoutky. Budeme potřebovat zvolená semínka či zrna a trochu trpělivosti. Než se totiž pustíme do mlsání, je třeba nechat je naklíčit, což bude i při té nejlepší péči pár dní trvat.

Bude stačit, když semínka umístíme do dostatečně velké nádoby a zalijeme vodou, aby nabobtnala. Druhý den vodu vyměníme a vše necháme ještě dva dny v klidu. Jakmile vyraší klíčky, bude polotovar připraven ke konečné úpravě.

Na másle nebo na sucho?

Naklíčená semínka je potom možné upravit několika způsoby, a to podle toho, zda jste ochotni přidat jim trochu chuti kouskem přepuštěného másla, na kterém je osmažíte, nebo zvolíte raději pražení na sucho – ať už na pánvi, nebo na plechu v rozpálené troubě.

Nakonec je možné pražmo ochutit třeba jen solí, ale můžeme jej smíchat i s trochou rozetřeného česneku nebo přidat další bylinky podle vlastní chuti. Výživné, zdravé a chutné mlsání bude na světě a vy se nemusíte strachovat o dopady na své zdraví. Ty budou totiž jen pozitivní.

Kupujte správné suroviny

Co je důležité vědět dřív, než se do přípravy pražma pustíte? Je možné jej připravit jak z domácích zásob, třeba hrachu vypěstovaného na vlastní zahradě (a to jak z čerstvého, tak i sušeného), ale můžeme se pustit do jeho výroby i z koupených surovin. V takovém případě si ale musíme dát pozor, abychom koupili správně.

Hrách, čočka a další luštěniny, které se k výrobě pučálky či pražma používají asi nejčastěji, jsou totiž mnohdy v obchodech nabízena jako semena loupaná a půlená. To je sice pozitivní zpráva při přípravě polévek a kaší, ale v tomto případě ne.

Aby mohla semena začít klíčit, musí být celá a neloupaná. Proto si dejte pozor, co kupovaný sáček obsahuje, abyste se doma nedivili, že se ani po několika dnech v hrnci vlastně nic neděje.

