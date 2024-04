Rodině nebo přátelům jistě rádi dopřejeme dobré jídlo, ale když může být navíc za pár korun, není vůbec žádná ostuda přiznat si, že se každá ušetřená koruna hodí. Zkoušeli jste třeba někdy vynikající staročeské pískorky? Pokud ne, je na ně přesně ten pravý čas.

Pískorky mají svůj původ na Plzeňsku, ale podobné jídlo často připravovali lidé napříč celou Evropou, minimálně tou střední. Jedná se totiž o celkem obyčejné bramborové placky, které lze několika drobnými vylepšeními dovést doslova k dokonalosti, která si nezadá ani s těmi nejlepšími restauracemi. A to všechno doslova za pár korun.

Můžete vyzkoušet také bramborové placky z kanálu od tecomavideo na youtube:

Zdroj: Youtube

Čtyři levné suroviny

Co budeme na pískorky potřebovat? Vlastně jen brambory, vajíčko, hladkou mouku, kousek másla a špetku soli. Těsto, které ze všech zmiňovaných surovin smícháme, pak osmažíme na sádle, které symfonii chutí završí. Pojďme se tedy pustit do přípravy večeře pro celou rodinu. Bez problémů se vejdeme do sta korun.

Vyberte správné brambory

Pokud budeme chtít připravit jídlo pro čtyři osoby, použijeme přibližně tři čtvrtě kilogramů brambor, nejlépe takových, ze kterých běžně připravujeme kaši. V obchodě je najdeme pod označením “C”.

Použijete-li “Béčka”, nic zásadního se nestane, jde o brambory univerzální, které se hodí prakticky kdykoliv. Prvním krokem přípravy pískorek bude uvaření brambor, které necháme změknout ve slupce a teprve potom je oloupeme, jako při přípravě bramborového salátu.

Jednoduché těsto

Jakmile budeme mít tuto fázi za sebou, brambory budou uvařené a oloupané nastrouháme na jemném struhadle, které vytvoří kašovitou strukturu hmoty, přidáme přibližně čtvrt kilogramu mouky, tři vejce a 50 gramů másla.

Všechno dobře promícháme, jemně přisolíme a veškeré suroviny zpracujeme do vláčné hmoty, která se nebude lepit ani na ruce, ani na jemně pomoučněný vál.

close info Maslova Valentina / Shutterstock zoom_in Placky chutnají výborně i studené.

Pravidlenost je důležitá

Nyní už nezbyde nic jiného, než abychom správně vypracované těsto rozváleli na plát vysoký kolem jednoho centimetru. Bude-li o milimetr silnější nebo slabší, nic nezkazí, půjde jen o dobu následného smažení.

Důležité ale je, aby byly pískorky všude stejně vysoké, jinak bychom měli části neprosmažené, a to by byla škoda. Z plátu vykrojíme nejčastěji kolečka, ale máte-li k dispozici také jiné tvary, třeba od vánočních perníčků, pak se fantazii meze nekladou a děti budou mít radost. Tradice však udává kulatý tvar.

Osmažit a zapojit fantazii

Vykrájené těsto budeme nyní postupně smažit na rozpáleném sádle do zlatova. V půlce smažení pískorky obraťte, aby se prosmažily rovnoměrně z obou stran a získaly krásnou barvu. To je všechno, máme hotovo.

Teď je na čase se rozhodnout, jakou konečnou úpravu zvolíme. Děti pravděpodobně uvítají sladkou variantu s cukrem, povidly nebo marmeládou, dospělí zase pro změnu mohou použít česnek, osmaženou slaninu, cibulku nebo třeba výraznější sýr.

Jedním jídlem tak uděláte radost celé rodině a nikdo se nebude muset přizpůsobovat chuti ostatních. Nezbývá nic jiného, než popřát dobrou chuť za pár kaček.

Zdroje: www.toprecepty.cz, plzen.rozhlas.cz, magazin.recepty.cz