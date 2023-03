Tyhle levné staročeské placky připravovala moje babička: Lepší než bramborák!

Staročeské pokrmy byly vždy snadné na přípravu, nestály mnoho peněz a chutnaly božsky. Není proto divu, že se k nim v současné době všichni rádi vrací. Jednou takovou pochoutkou jsou i placky z červené řepy. Naši předci je naprosto zbožňovali. Už jste je ochutnali?

Zdroje: YouTube.com, fresh.iprima.cz, zelene-zdravicko.cz

Pokud patříte mezi milovníky křupavých bramboráků, pak si jistě oblíbíte i placičky z červené řepy. Jsou podstatně zdravější, mají úžasnou chuť a jsou bleskurychle hotové. Díky cenám řepy vás zároveň nijak finančně nezruinují a rozhodně se k nim budete často vracet. Stejně jako to dělaly naše babičky.

Červená řepa a její vliv na zdraví

Červená řepa právem patří mezi superpotraviny a je doslova nabitá zdraví prospěšnými látkami. Kromě mnohých vitamínů a minerálů stojí za jejími příznivými účinky hlavně její červené barvivo betacyanin. To je vychvalováno hlavně pro své protinádorové schopnosti. Zároveň je označováno jako jeden z nejsilnějších antioxidantů vůbec. Každý by proto měl do svého jídelníčku zařadit červenou řepu alespoň jedenkrát týdně.

Červená řepa je nabitá antioxidanty. Zdroj: Shutterstock.com

Červená řepa má však mnohem více účinků na lidské zdraví. Za zmínku stojí také například její schopnost čistit krev. K tomu napomáhá vzniku červených krvinek a zabraňuje chudokrevnosti.

Recepty z červené řepy

Červená řepa je skvělá syrová, vařená, pečená i nakládaná. Pokud z ní chcete narychlo připravit nějaký pokrm, přidejte ji do salátu či ji jen nakrájejte, posypte kozím sýrem a polijte olivovým olejem. Připravit si z ní můžete také staročeské řepánky – buchty naslano plněné nastrouhanou řepou.

Postup, jak na to, najdete ve videu:

Placky z červené řepy

Jedním z rychle hotových pokrmů z červené řepy jsou také placky. Ty se připravují podobně jako bramboráky, oproti kterým jsou ale podstatně zdravější.

Podrobný postup najdete ve videu:

Připravte si 3 středně velké červené řepy a oloupejte je. Pak řepu na struhadle nastrouhejte nahrubo a dejte do větší mísy. K řepě přidejte 1 najemno nakrájenou cibuli a 2 celá vejce. Přidejte také koření – sůl, pepř a také například koření garam masala. Pokud jím nedisponujete, nahraďte jej 1 lžičkou římského kmínu a 1/4 lžičkou chilli.

Následně do těsta přijde také hrst čerstvých bylinek dle vlastního výběru a dostupnosti a 3 lžíce strouhanky. Všechno zamíchejte a nechte asi 5 minut odstát. Během této doby strouhanka pojme přebytečnou vodu a směs bude hustější. A pak už jen z těsta tvarujte malé placičky a ty opékejte z obou stran dozlatova na olivovém oleji. Placky z červené řepy můžete jíst jen tak samotné či například s uvařeným bramborem.