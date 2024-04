Česnek, majoránka, brambory – cítíte tu vůni? Bramboráku snad ani nejde odolat. A co teprve ve chvíli, kdy si prvně připravíte camprat. Rodina nebude ani vědět, jak jídlo pochválit, protože něco podobného jistě vaši milovaní ještě nikdy nejedli.

Kdo už někdy v životě připravoval bramborák, určitě si pamatuje, kolik času strávil u sporáku. Camprat tuhle otravnou fázi nahrazuje pečením bramboráku v troubě. Pravdou je, že připravit takto pokrm pro velkou návštěvu nebo početnou rodinu by asi bylo trochu složitější, ale běžnou večeři zvládneme bez problémů.

Hlasujte v anketě Receptáře a vyhrajte! close info VLM Tradiční čtenářská anketa je zpátky. Dejte hlas své oblíbené firmě a zařadíme vás do slosování o hodnotné ceny. Chci se zapojit

Bramboráky jsou vždy výborné. Podívejte se, jak je připravuje Těhotnej kuchař v youtubovém videu:

Zdroj: Youtube

Těsto jako na "normální" bramborák

Potřebovat budeme stejné suroviny jako na klasický smažený bramborák, jen pánev vyměníme za pekáček nebo hluboký plech. Pro ty z nás, kteří jsou zvyklí připravovat bramborák smažením na oleji, bude další změnou použití sádla, které dodá bramborovému pokrmu docela jiný charakter. A nemusíte se obávat ani o svoji linii.

Vždyť takové jídlo nepřipravujete denně a jednou za čas se to přece snese. Navíc při dodržení správného postupu nebude výsledek ani příliš nasáklý tukem. Pusťme se tedy do toho.

Nezapomeňte na mléko

Příprava těsta bude stejná jako jindy. Oloupané brambory najemno nastrouháme, přelijeme horkým mlékem, které částečně zase slijeme, ale cíle již bylo dosaženo, brambory zůstanou krásně žluté.

Zbylé mléko spolu s moukou, vajíčkem a kořením – tedy česnekem, majoránkou, pepřem a solí – pomůže vytvořit dokonalé bramborákové těsto, které bude vonět ještě dříve, než se dostatečně rozehřeje trouba.

Teplota sádla je základ

Vysoká teplota trouby je velmi důležitá, protože i sádlo, v němž budeme camprat péct, musí být opravdu hodně předehřáté. Pokud bychom těsto nalili do chladného sádla, nasákne příliš tuku, a to nechceme. Lepší tedy bude chvíli počkat a těšit se na dokonalý výsledek.

Jakmile bude sádlo rozehřáto na vysokou teplotu, nalijte těsto do pekáčku. Je třeba zvolit tak velkou pečicí nádobu, abychom nemuseli tvořit příliš silnou placku. I když by se také propekla, přišli bychom o to nejlepší, co camprat nabízí, tedy o křupavou kůrku na povrchu a okrajích tohoto “bramboráku”.

close info lgabriela/Shutterstock.com zoom_in Camprat si rodina zamiluje

Déle, ale bez práce

Příprava campratu v troubě bude trvat asi tři čtvrtě hodiny. Je to sice déle než na pánvi, ale budeme mít po tu dobu volné ruce k přípravě dalšího jídla nebo třeba na úklid kuchyně. Jediné, co budeme muset v době pečení udělat, je otočení campratu přibližně v polovině tohoto času.

Pravděpodobně se stane, že se zvláště větší placka roztrhne. Nic si z toho nedělejte, i to je právě to, co dělá camprat campratem. Místo lítosti nad roztrhaným bramborákem se můžete těšit na více opečených okrajů.

Zapojte fantazii

Základní recept rozhodně nemusí být tím, který použijete právě vy. Vynikajícím vylepšením je například přidání uzeného masa z pečených žeber nebo alespoň uzeniny. Výsledné jídlo dostane nový náboj a energii.

Kdo má raději kyselejší jídla, jistě uvítá pro změnu přídavek kysaného zelí. Zkrátka: fantazii se meze nekladou a je jen na vás a vaší rodině, k jaké úpravě se rozhodnete. Jisté ale je, že první camprat určitě nebude tím posledním, který ve vaší kuchyni připravíte.

Zdroje: www.milujivareni.cz, www.toprecepty.cz