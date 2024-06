Jíst se musí! Ovšem, co vařit, když je před výplatou a v kapse máte pár drobných? Tady je recept na levný a sytý babiččin hunc.

Naši předkové si uměli uvařit i z mála. V selských chalupách to proto často vonělo čočkou, jáhlami, pohankou, ale i kroupami. Ať už šlo o kaši nebo polévku, strávníci pohlíželi na jídlo s láskou a úctou.

Obecně se totiž tradovalo, že každá plodina má svůj tajný léčivý účinek. O čočce pěly chválu hlavně ženy, protože se o ní říkalo, že je přírodním lékem na ženské obtíže a zmírňuje i nemoci střev či konečníku.

Takové kroupy bývaly zase oblíbené v sezónách chřipek a viróz, protože působily protizánětlivě a léčily záněty dýchacích cest. Nejhůř se asi našinec díval na fazole. Vyčítal jim, že v žaludku „leží jako kámen“, způsobují plynatost a u vilných mužů dokonce i sexuální žádostivost…

Autora videa – Chalupářka – vám ukáže, jak si z krup připravit Valašský kontrabáš. Více na kanále YouTube.com.

Zdroj: Youtube

Velký comeback

Dnešní pohled na luštěniny a obilniny je o dost praktičtější. S rostoucími cenami potravin se právě tyto „zapomenuté plodiny“ dostávají stále více do módy. A to je dobře, protože za vyzkoušení rozhodně stojí.

Při přípravě krup ale počítejte s větší časovou investicí. Obilniny (stejně jako rýže) je potřeba odměřit a probrat od kamínků. Mějte ale na paměti, že ječné kroupy při vaření třikrát znásobí svůj objem, tak to s jejich množstvím moc nepřehánějte!

Pak je namočte přes noc do vody a ráno je jen opláchněte studenou vodou. Obsah nasypte do hrnce, zalijte třemi díly vody a uvařte na mírném ohni do změknutí.

Nasladko i naslano

Uvařenou obilninu můžete použít jako zavářku do polévek. Hodí se do takzvané hrstkové polévky nebo do vývaru z uzeného masa, kde výborně vynikne v kombinaci s česnekem a majoránkou. Kroupy jsou skvělé i coby sladká ranní kaše.

Stačí je povařit v mléce s kouskem másla, soli a cukru… Podávají se se sušeným ovocem, medem nebo ořechy… U našich předků bývala populární i takzvaná nastavovaná kaše, která se připravovala z krup a brambor. V poslední době se v českých kuchařkách objevuje i dávno zapomenutý recept na babiččin hunc. Vyzkoušejte ho, stojí za to!

close info Profimedia zoom_in Kroupy při vaření třikrát znásobí svůj objem, tak to s jejich množstvím moc nepřehánějte!

Babiččin hunc

Příprava je poměrně snadná: Stačí odměřit 250 g krup (či krupek), zalít je studenou vodou a nechat „odpočívat“ přes noc. Obilniny pak propláchněte a zalijte větším množstvím osolené vody. Přidejte do hrnce ještě 1 lžičku sádla a vše nechte vařit zhruba 60 až 90 minut.

Mezitím omyjte 1,5 kg brambor a uvařte je ve slupce. Poté hlízy oloupejte a pokrájejte na kostičky nebo plátky. Až se kroupy uvaří, slijte z nich vodu a promíchejte je s bramborovým základem.

Servírovaní se špekáčky

Na pánvi částečně vyškvařte 60 g na kostičky nakrájeného špeku. Přidejte k němu 1 nahrubo nasekanou cibuli a vše orestujte dozlatova. Poté vše promíchejte s kroupovo-bramborovou směsí, 4 stroužky prolisovaného česneku, 2 lžícemi majoránky, solí a pepřem.

Předehřejte troubu na 180 °C a připravte si zapékací misky, které vytřete pořádnou vrstvou sádla. Do každé z nich nadávkujte bramborovou směs, kterou polijte zbylým tukem. Babiččin hunc se peče zhruba 15 – 20 minut. Můžete ho jíst samotný, ale velmi často se podává s opečenými špekáčky. Dobrou chuť!

Zdroje: www.lidovky.cz, www.apetitonline.cz