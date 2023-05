Historikové našli recept na hamburger ze starého Říma. Chutná skvěle i dnes

Hamburger se může na první pohled zdát jako poměrně moderní pokrm, pravdou ale je, že se připravoval už ve starém Římě. Tehdy vypadal docela jinak a od hamburgerů, jak je známe dnes, se dost lišil. I tak byl ale považován za opravdovou pochoutku. Víte, jak ho Římané připravovali?

Hamburger je bezesporu pokrmem, který je známý po celém světě. Houska naplněná grilovaným masem a zeleninou si získala srdce mnohých, kteří si šťavnatý hamburger dopřávají nejen v restauracích, ale také při domácích grilovačkách. Přemýšleli jste ale někdy nad tím, kde se vlastně hamburger vzal? Možná vás překvapí, že se připravoval už ve 4. století před naším letopočtem.

Historie hamburgeru

První zmínky o hamburgeru se objevují v knize zvané Apicius. Jde o historickou knihu, která obsahuje recepty primárně ze 4. a 5. století před naším letopočtem. Je považována za nejstarší kuchařku vůbec. Jedním z receptů, který se v ní nachází, nese název Isicia Omentata, což lze volně přeložit jako římský burger.

Nebyli to ale jen staří Římané, kdo se podílel na vzniku hamburgeru, jak jej známe dnes. Přispěl tomu i slavný vojevůdce Čingischán. Jeho armáda při svých cestách trávila kolikrát i celé dny na koních a potřebovala jídlo, které by se dalo pohodlně jíst jednou rukou. Vojáci s sebou tak nosili kousky syrového jehněčího masa, které uchovávali pod koňskými sedly. Díky tomu bylo maso křehčí a mohli jej tak bez problémů konzumovat. Tím se následně inspirovali také Rusové, kteří tak vymysleli tatarský biftek. A ten se z Ruska dostal brzy i do Hamburku.

Hamburger, jak jej známe dnes

V Hamburku se ovšem v 19. století začal tatarský biftek smažit. Zároveň se do něj přidával česnek, cibule, sůl a pepř. A tak vznikl pokrm zvaný frikadelle, který velmi připomíná karbanátek. Tento pokrm byl velmi oblíbený nejen díky své chuti, ale také pro svou trvanlivost. A stal se tak ideálním jídlem pro ty, kteří se v polovině 19. století rozhodli emigrovat z Německa do Spojených států a kteří během cesty trávili dlouhé dny na lodi. Nakonec si tak pokrm našel svou cestu do Ameriky, kde se z něj o několik let později stal klasický hamburger, tedy maso položené mezi rozkrojenou housku.

Hamburger podle receptu starých Římanů

Možná vás zajímá, jak úplně první hamburger chutnal. Je pravdou, že staří Římané rozhodně neměli k dispozici tolik ingrediencí, kolik je dostupných dnes, a tak byl recept podstatně jednodušší.

Původní receptura nepopisuje množství jednotlivých surovin, a tak hamburgery zkrátka připravuje od oka. Na hamburger budete potřebovat chléb namočený ve víně, mleté maso (Římané používali vepřové, lze asi pracovat i s hovězím masem), mletý pepř a také omáčku Garum.

Garum je fermentovaná rybí omáčka, která byla nesmírně populární ve starém Římě. V některých specializovaných obchodech je k zakoupení i dnes. Pokud ji však neseženete, můžete ji nahradit klasickou asijskou rybí omáčkou.

Maso smíchejte s namočených chlebem, přidejte čerstvě namletý pepř a také pár kapek rybí omáčky. Ze všech surovin vytvořte masové placičky, které smažte na pánvi, nebo je ogrilujte na otevřeném ohni. Staří Římané sice hamburger neservírovali v housce, ale jedli ho samotný. Pro lepší chuťový zážitek jej ale můžete podávat jako klasický hamburger.