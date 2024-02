Chcete tip na vynikající a jednoduchou večeři? Připravte doma rodině steaky ze zelí. Jsou plné šťávy a do těla dostanete i značnou porci antioxidantů.

Pokud máte chuť na steak a nemáte doma zrovna maso, máme pro vás bezmasou variantu! Recept jistě ocení i všichni vegetariáni. Vyzkoušejte jednu z vychytávek zkušeného Ládi Hrušky. Šťavnatý zelný plátek je křehký, plný chuti i vůně a jistě si ho zamilujete! Nejenže je jednoduchý na přípravu, ale navíc je zelný steak plný vitamínů a látek prospěšných našemu zdraví. Steaky ze zelí můžete podávat samostatně a doplnit je například zeleninovým salátem, ale výborně se hodí i k jakékoliv příloze.

Jak připravit steaky z pečeného zelí? Podívejte se na toto YouTube video na kanálu Eat Something Vegan:

Zdroj: Youtube

Zelné listy jsou lahůdka

Zelné listy jsou neskutečná pochoutka, která je plná vitamínů i živin a dá se využít do mnoha pokrmů. Dají se nejen vařit, ale i grilovat, smažit i péct. A jistě si na nich budou pochutnávat i všichni masožravci.

close info Thinkstockphotos.com / iStockphoto zoom_in Zelné listy jsou neskutečná pochoutka, která je plná vitamínů i živin.

Steaky ze zelí

Jak tedy udělat pěkně šťavnatý steak ze zelí? Začněte marinádou! V misce smíchejte olivový olej, česnek, sůl a pepř. Dle vašich potřeb a chutí lze přidat i jiné koření nebo čerstvé bylinky.

Pokrájejte ze zelí steaky

Pokud chcete, aby steaky držely krásně pohromadě, vybírejte si zelí s pevnou hlávkou a zhruba střední velikosti. Hlávku nejprve řádně očistěte a poté ji nakrájejte na zhruba centimetrové plátky. Jednotlivé kousky zelí poté touto směsí potřete z obou stran. Rozložte je na plech vyložený pečicím papírem a potřený trochou oleje.

Fáze pečení

Takto připravené steaky vložte do trouby vyhřáté na 200 °C a pečte do zlatova. Jakmile je horní část steaků upečená a pěkně vybarvená, otočte je ještě jednou a namažte marinádou. V polovině pečení je můžete podlít i trochou vody, ale dejte pozor, aby zůstaly lehce křupavé a nerozvařily se. Každý steak by měl být měkký, ale neměl by se rozpadat.

close info Helen Sushitskaya / Shutterstock.com zoom_in Pokud chcete, aby steaky držely krásně pohromadě, vybírejte si zelí s pevnou hlávkou a zhruba střední velikosti.

Tip

Výhodou tohoto receptu je celková doba přípravy, protože během chvilky můžete tuto zdravou lahůdku servírovat na stůl. Na talíři lze steaky ze zelí posypat petrželkou a sezamovými semínky, sekanými mandlemi nebo piniovými oříšky.

Zdroje: www.toprecepty.cz, www.fresh.iprima.cz, www.jimejinak.cz